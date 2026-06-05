Temizlik Anlayışına Göre Senin Aura’nı Analiz Ediyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kullandığın bezden tut da mobilya bakımına ve yerleri hangi kokuyla sildiğine kadar bakıp aura analizini çıkarabilir miyiz?Cevabımız evet!
'Aura meselesi' diyoruz ve temizlik anlayışına göre aura'nı analiz ediyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuz klasik: Ev temizliğine ilk olarak nereden başlıyorsun?
2. Mikrofiber bezlerle aran nasıl?
3. Gardırobunu düzenlerken kıyafetlerini renklerine göre ayırıyor musun?
4. Korkunç bir görselle geldik: Şununla nasıl başa çıkıyorsun?
5. Sence bu evin temizliğine kaç saat ayrılmıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bulaşık makinesini yerleştirirken bir kuralın var mı?
7. Yüzey temizleyici seçerken kokusuna ne kadar önem veriyorsun?
8. Son olarak şunu soralım: Ütü yapmak senin için rahatlatıcı bir etkinlik mi yoksa büyük bir dert mi?
Senin temizlik anlayışına göre auran kesinlikle pırıl pırıl ve parlak bir beyaz!
Senin temizlik alışkanlıklarına göre auran huzur veren sakin bir mavi!
Senin temizlik tempona göre auran enerji dolu ve hareketli bir turuncu!
Senin temizlik rutinine göre auran sıcaklık veren ve samimi bir sarı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın