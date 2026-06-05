article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Anlayışına Göre Senin Aura’nı Analiz Ediyoruz!

etiket Temizlik Anlayışına Göre Senin Aura’nı Analiz Ediyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kullandığın bezden tut da mobilya bakımına ve yerleri hangi kokuyla sildiğine kadar bakıp aura analizini çıkarabilir miyiz?Cevabımız evet!

'Aura meselesi' diyoruz ve temizlik anlayışına göre aura'nı analiz ediyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuz klasik: Ev temizliğine ilk olarak nereden başlıyorsun?

2. Mikrofiber bezlerle aran nasıl?

2. Mikrofiber bezlerle aran nasıl?

3. Gardırobunu düzenlerken kıyafetlerini renklerine göre ayırıyor musun?

4. Korkunç bir görselle geldik: Şununla nasıl başa çıkıyorsun?

4. Korkunç bir görselle geldik: Şununla nasıl başa çıkıyorsun?

5. Sence bu evin temizliğine kaç saat ayrılmıştır?

5. Sence bu evin temizliğine kaç saat ayrılmıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bulaşık makinesini yerleştirirken bir kuralın var mı?

6. Bulaşık makinesini yerleştirirken bir kuralın var mı?

7. Yüzey temizleyici seçerken kokusuna ne kadar önem veriyorsun?

8. Son olarak şunu soralım: Ütü yapmak senin için rahatlatıcı bir etkinlik mi yoksa büyük bir dert mi?

Senin temizlik anlayışına göre auran kesinlikle pırıl pırıl ve parlak bir beyaz!

Senin temizlik anlayışına göre auran kesinlikle pırıl pırıl ve parlak bir beyaz!

Temizlik senin için sıradan bir ev işinden çok daha fazlası. Etrafındaki o kusursuz düzen senin zihninin de ne kadar net olduğunu gösteriyor. Ütülü nevresimlerden veya her şeyin boy sırasına göre dizilmesinden aldığın keyif başka hiçbir şeyde yok. Hayatının her alanında bu disiplini ve netliği arıyorsun. Etrafına yaydığın bu güvenilir ve temiz enerji sayesinde insanların senin yanında her zaman huzur bulması hiç de şaşırtıcı değil.

Senin temizlik alışkanlıklarına göre auran huzur veren sakin bir mavi!

Senin temizlik alışkanlıklarına göre auran huzur veren sakin bir mavi!

Ev işlerini hayatının merkezine koyup kendini gereksiz yere asla strese sokmuyorsun. Bulaşıklar biriktiğinde veya ütü masası dolduğunda paniklemek yerine her şeyi kendi akışına bırakmayı tercih ediyorsun. Temizlik yapmak senin için sadece gerektiğinde halledilmesi gereken bir görevden ibaret. Bu esnek ve rahat tavrın senin genel karakterini de yansıtıyor. Yaydığın o sakin aura sayesinde etrafındaki insanlara her zaman büyük bir rahatlık veriyorsun.

Senin temizlik tempona göre auran enerji dolu ve hareketli bir turuncu!

Senin temizlik tempona göre auran enerji dolu ve hareketli bir turuncu!

Sen saatlerce dip köşe temizlik yapmak yerine işi her zaman en pratik yoldan çözmeyi seviyorsun. Akıllı robot süpürgeler kırışmaz kıyafetler ve pratik çözümler senin en yakın arkadaşın. Hızlıca ortalığı toparlayıp hemen kendi hayatına dönmek istiyorsun. Bu pratik zekan ve bitmek bilmeyen enerjin seni her ortamda öne çıkarıyor. Etrafına yaydığın bu dinamik enerji sayesinde çevrendeki insanları da kolayca harekete geçiriyorsun.

Senin temizlik rutinine göre auran sıcaklık veren ve samimi bir sarı!

Senin temizlik rutinine göre auran sıcaklık veren ve samimi bir sarı!

Evinin dergi kapağından fırlamış gibi kusursuz durmasından çok yaşanmışlık hissi vermesini önemsiyorsun. Temizlik senin için evi steril bir hastane odasına çevirmek değil sadece o sıcak yuvayı korumak anlamına geliyor. O mis gibi kokan nevresimlere yattığında veya sevdiğin kokuları duyduğunda bütün yorgunluğunu anında atıyorsun. Etrafına yaydığın bu samimi ve sıcak aura sayesinde girdiğin her ortamı anında kendi evin gibi hissettirmeyi başarıyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın