Türkiye'nin Maldivleri: Akdeniz'in Saklı Kalmış 5 Cennet Köşesi!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 11:31

Türkiye'nin Akdeniz kıyıları, yalnızca kalabalık plajlardan ibaret değil. Antalya'dan Muğla'ya uzanan bu eşsiz sahil şeridinde, turistik rotaların dışında kalmış, doğal güzellikleriyle büyüleyen onlarca saklı koy bulunuyor. Kimileri antik şehirlerin izlerini taşıyor, kimileri mitolojik efsanelere ev sahipliği yapıyor, kimileri ise koruma altındaki özel çevre bölgeleri olarak doğal yapılarını koruyabiliyor. Bu yazıda, Akdeniz'in en az bilinen ama en çok hak eden 15 koyunu keşfedecek, her birinin benzersiz öyküsüne tanık olacaksınız.

Kabak Koyu (Fethiye): Yamaç Paraşütçülerinin Yeşil Cenneti

Fethiye'nin 25 km güneyinde, Ölüdeniz ile Patara arasında yer alan Kabak Koyu, Türkiye'nin en ikonik hippie kasabalarından biri olarak biliniyor. 200 metre yükseklikteki sarp yamaçlardan inen 20 dakikalık patika yürüyüşüyle ulaşılabilen koy, çakıllı plajı ve berrak masmavi suyuyla dikkat çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1. derece doğal sit alanı ilan edilen bölge, yapılaşmadan korunmuş durumda. Koyun en ilginç özelliği, gün boyunca yamaç paraşütü ile iniş yapan sporcuların gökyüzünde renkli bir dans sergilemesi—Babadağ'dan yapılan uçuşlar tam burada sona eriyor. Kabak'ın kumsal kesimi ince çakıllardan oluşurken, kayalık bölgelerinde yer alan doğal göletlerde tatlı su kaynakları bulunuyor.

Kaputaş Plajı (Kalkan-Kaş Arası): Kanyon Çıkışındaki Turkuaz Mucize

Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolunda, 190 basamaklı bir merdivenle ulaşılan Kaputaş, Türkiye'nin en çok fotoğraflanan koylarından biri. Koyun arkasındaki dar kanyondan gelen tatlı su kaynağı, denizle buluştuğu noktada suya benzersiz bir turkuaz renk veriyor—bu renk tonlaması özellikle öğlen saatlerinde doruk noktasına ulaşıyor. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki ince kumlu plaj, yaz aylarında oldukça kalabalıklaşsa da, Ekim-Mayıs döneminde sakin bir cennet haline geliyor. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan koy, 1990 yılında açılan sahil yolunun kayalıkları yarması sonucu görünür hale gelmiş. Denizin altında, kayalıklar arasında barınak bulan Akdeniz fokları için kritik bir yaşam alanı olarak korunuyor.

Adrasan Koyu: Olimpos Beydağları'nın Sessiz Kıyısı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan, 2 km uzunluğundaki ince kumlu kumsalı ve ardındaki çam ormanlarıyla Olimpos-Beydağları Sahil Milli Parkı'nın önemli bir parçası. 1972 yılında milli park statüsü kazanan bölge, caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biri—her yıl Haziran-Ağustos aylarında gece saatlerinde kumsal özel koruma altına alınıyor. Koya Antalya'dan 100 km mesafede, Kumluca üzerinden virajlı bir dağ yoluyla ulaşılıyor. Adrasan'ın batı ucundaki Suluada mevkiine, yerel balıkçılardan kiralanan teknelerle 20 dakikada ulaşılabiliyor. Koyun kumunun kalsiyum karbonat içeriği yüksek olduğu için beyaza çalan bir rengi var ve yürürken hafif gıcırtı çıkarıyor.

Sazak Koyu (Adrasan): Rüzgarlarla Konuşan Kıyı

Datça yarımadasının kuzey kıyısında, Hisarönü Körfezi'ne bakan Sazak Koyu, adını sahildeki sazlıklardan alıyor. Datça merkezden 15 km mesafedeki koya, stabilize toprak yolla ulaşılıyor—yolun son 3 kilometresi özellikle zorlu geçiyor. Koyun en dikkat çekici özelliği, günün farklı saatlerinde değişen renk tonları: sabah yeşile çalan mavi, öğlen ultramarin, akşam mor tonlarına bürünüyor. Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki koyu, 1988 yılından beri Greenpeace Akdeniz tarafından izleniyor. Çakıllı kumsalın hemen gerisinde, antik dönem kalıntılarına rastlanıyor—arkeologlar bölgede MÖ 4. yüzyıla ait seramik parçaları buldu. Koyun doğu ucundaki kayalıklarda, deniz suyunun aşındırmasıyla oluşmuş doğal havuzlar yerel halkın favori yüzme noktası.

Kekova Batık Şehir Koyu: Dalgaların Altındaki Medeniyetin İzleri

Demre-Kaş arasındaki Kekova Adası kıyılarında, 2. yüzyılda bir depremle denize gömülen Simena antik kentinin kalıntıları yüzeyin 4-5 metre altında hala görülebiliyor. 1990 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen bölgede, Çevre Bakanlığı'nın sıkı denetimi altında sadece görsel gözlem yapılabiliyor—dalış ve yüzme yasak. Koya Üçağız köyünden kiralanan teknelerle ulaşılıyor; cam tabanlı botlarla su altı kalıntıları rahatlıkla izlenebiliyor. Batık şehirde, antik dönem evlerinin duvarları, merdivenler, taş yollar ve kırık amforalar net bir şekilde seçiliyor. Yerel efsaneye göre, kent bir gece ansızın denize gömülmüş ve halkın bir kısmı karşı kıyıdaki tepelere sığınarak Simena Kalesi'ni kurmuş. Koyun suyunun kristal berraklığı, jeolojik yapının kireçtaşı ağırlıklı olmasından ve tatlı su kaynaklarının azlığından kaynaklanıyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
