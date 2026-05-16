article/comments
article/share
Haberler
TV
Reyting Rekortmeni Dizi Fena Düşüş Yaşadı: 16 Mayıs Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Rekortmeni Dizi Fena Düşüş Yaşadı: 16 Mayıs Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2026 - 11:04

16 Mayıs Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinin yayınlandığı 16 Mayıs Cuma günü reyting sonuçlarında üç dizi de reyting kaybı yaşadı. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz 1 puandan fazla düşüş yaşarken rakip diziler Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar da reytinglerini artıramadı.

İşte 16 Mayıs Cuma Reyting Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16 Mayıs Cuma reyting sonuçları belli oldu.

16 Mayıs Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 16 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı. TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz hafta reyting artırmayı başarsa da bu hafta fena düşüş yaşadı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü üç kategoride de ciddi reyting kaybedip ABC1 kategorisinde 1 puandan fazla düşüşle karşı karşıya kaldı. Öte yandan Taşacak Bu Deniz'in rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar da üç kategori birden reyting kaybetti.

16 Mayıs Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

16 Mayıs Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 11.91 (1)

AB: 11.70 (1)

ABC: 12.51 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 5.98 (2)

AB: 5.34 (2)

ABC: 6.19 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 3.76 (5)

AB: 1.17 (15)

ABC: 2.45 (8)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın