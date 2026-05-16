İstanbul’daki Varan Gölü’nde 3 Kilometrelik Boru Hattı Tespit Edildi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.05.2026 - 11:30

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Varan Gölü’nde amatör balıkçılık yapan Onur Özer, göle kurulan yaklaşık 3 kilometrelik boru hattı ile yıllardır gölden su çekildiğini ortaya çıkardı. Özer, “Biz burayı yeni fark ettik ama bu sistem 2021’den beri var. 2021’den beri, 5-6 yıldır buradan ne kadar su çekildiği, ne kadar kazanç elde edildiği belli” diye konuştu.

İstanbul’da bulunan nadir su kaynaklarından Varan Gölü’nde yaşanan hırsızlık yeni gün yüzüne çıktı.

Eyüpsultan’da doğal bir su kaynağı olan Varan Gölü’nde, sanayi tipi elektrik kullanılarak kurulan ve yaklaşık 3 kilometre boyunca uzandığı iddia edilen kaçak bir su hattı olduğu savunuldu. Balık tutmak için sık sık göl çevresine geldiklerini belirten Onur Özer, “Biz burayı yeni fark ettik ama bu sistem 2021’den beri var. 2021’den beri, 5-6 yıldır buradan ne kadar su çekildiği, ne kadar kazanç elde edildiği belli” diye konuştu.

Göl kenarında dolaşırken suyun içinden karaya uzanan boruları ve elektrik tesisatını fark ettiğini söyleyen Onur Özer, “Biz buraya yaklaşık 1 hafta önce balık tutmaya geldik. Karşıdan baktığımız zaman burada bir sistemin olduğunu düşündük. Oradan dolandık, geldik. Gerçekten burada bir sistem var. Burası İstanbul, Pirinççi, Eyüpsultan, Varan Gölü. Burada bir sanayi elektriği var. Normal bir elektriğin böyle bir sistemi çalıştırma ihtimali sıfır. Kabloları, boruları takip ettik. Yukarıda bir işletmeye ait olduğunu düşünüyoruz ki öyle zaten. Biz gerekli yerlere şikayetimizi yaptık. BEDAŞ olsun, Orman Müdürlüğü olsun, her yere gereken yerlere söyledik. Burada böyle bir sistem var, kimsenin haberi yok. Burası sadece itfaiyenin gelip helikopterle su alıp götürebileceği bir yer. Biz bunun peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
