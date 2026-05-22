Koca Çölü Verimli Tarım Arazisine Dönüştürdüler: Şimdi Bedelini Ödeyecekler

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 09:53
Hindistan, 50 dereceyi aşan kavurucu sıcaklıklara sahip ünlü Thar Çölü’nü, yarım asırlık bir mühendislik çalışması olan Indira Gandhi Kanalı sayesinde tarım merkezine dönüştürmeyi başardı. Çöl toprakları, buğday, pamuk ve hardal tarlalarıyla bezenerek yeşil bir vahaya dönüştü. Milyonlarca insana gıda güvenliği sağlayan bu hamle büyük bir başarı gibi görünse de NASA uydularından gelen son veriler doğanın dengesinin sarsıldığını ortaya koydu.

Kaynak

Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
Kontrolsüz sulama faaliyetleri verimli arazileri beyaz bir tuz tabakasıyla kaplıyor

'Çölü yeşertme' hedefiyle yola çıkan proje, kısa sürede öngörülemeyen bir çevre krizine kapı araladı. Thar Çölü’nün kum tabakası altında yer alan geçirgenliği düşük killi ve alçılı katmanlar, aşırı sulama sularını hapsederek yer altı su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Bölgedeki yoğun sıcaklık sebebiyle yaşanan şiddetli buharlaşma, mineral zengini yer altı sularını yüzeye taşıdı. Yaşanan bu süreç sonucunda on binlerce hektarlık verimli arazi beyaz bir tuz tabakasıyla kaplanırken, bölge çöl ortasında su baskınları tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Uzmanlar ekosistemin bozulduğu uyarısında bulunurken yönetim yeni teknolojilere yöneliyor

Bilim insanları, bu tuzlanma paradoksunun yanı sıra bölgeye dışarıdan taşınan istilacı bitki türlerinin de yerel ekosisteme ciddi zararlar verdiğini belirtiyor. Yaşanan krize karşı harekete geçen Hindistan yönetimi ise çölün tamamen çoraklaşmasını önlemek adına tarım stratejilerini değiştiriyor. Toprak kaybını engellemek amacıyla; akıllı damla sulama sistemleri, yapay drenaj projeleri ve toprak üstündeki buharlaşmayı minimize eden güneş paneli uygulamaları gibi yenilikçi teknolojiler devreye alınıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
