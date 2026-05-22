Koca Çölü Verimli Tarım Arazisine Dönüştürdüler: Şimdi Bedelini Ödeyecekler

'Çölü yeşertme' hedefiyle yola çıkan proje, kısa sürede öngörülemeyen bir çevre krizine kapı araladı. Thar Çölü’nün kum tabakası altında yer alan geçirgenliği düşük killi ve alçılı katmanlar, aşırı sulama sularını hapsederek yer altı su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Bölgedeki yoğun sıcaklık sebebiyle yaşanan şiddetli buharlaşma, mineral zengini yer altı sularını yüzeye taşıdı. Yaşanan bu süreç sonucunda on binlerce hektarlık verimli arazi beyaz bir tuz tabakasıyla kaplanırken, bölge çöl ortasında su baskınları tehdidiyle karşı karşıya kaldı.