Kalabalıktan Şikayetçi Şehre Turist Gelmesin Diye Vergiyi 2 Katına Çıkardılar

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, şehirde 12 saatten az kalan kruvaziyer yolcularından tahsil edilen günlük turist vergisinin 4 avrodan 8 avroya yükseltileceğini açıkladı. Daha önce 2029 yılına kadar kademeli şekilde hayata geçirilmesi öngörülen bu artışın, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Belediye yönetimi, gelecekte bu ücretin daha da yukarılara çekilmesi amacıyla Katalonya hükümetinden onay alma sürecini başlattı. Belediye Başkanı Collboni, şehre yalnızca birkaç saatliğine uğrayan ziyaretçilerin kent ekonomisine sınırlı katkı sunduğunu, buna karşılık ulaşım altyapısı ile kamu hizmetleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti.