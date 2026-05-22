Haberler
Yaşam
Kalabalıktan Şikayetçi Şehre Turist Gelmesin Diye Vergiyi 2 Katına Çıkardılar

Ömer Faruk Kino
22.05.2026 - 09:20
Avrupa’nın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan İspanya’nın Barselona kenti, kitle turizminin oluşturduğu aşırı kalabalığı kontrol altına almak amacıyla radikal önlemleri devreye soktu. Kent yönetimi, özellikle kısa süreli ziyaret gerçekleştiren kruvaziyer yolcularından alınan turizm vergisini iki katına çıkaracağını ve liman faaliyetlerini kısıtlayacağını duyurdu.

Kent yönetimi kısa süreli ziyaret gerçekleştiren kruvaziyer yolcularına yönelik mali yükümlülükleri artırdı

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, şehirde 12 saatten az kalan kruvaziyer yolcularından tahsil edilen günlük turist vergisinin 4 avrodan 8 avroya yükseltileceğini açıkladı. Daha önce 2029 yılına kadar kademeli şekilde hayata geçirilmesi öngörülen bu artışın, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Belediye yönetimi, gelecekte bu ücretin daha da yukarılara çekilmesi amacıyla Katalonya hükümetinden onay alma sürecini başlattı. Belediye Başkanı Collboni, şehre yalnızca birkaç saatliğine uğrayan ziyaretçilerin kent ekonomisine sınırlı katkı sunduğunu, buna karşılık ulaşım altyapısı ile kamu hizmetleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

Altyapı yatırımları kısıtlanarak limandaki uluslararası yolcu terminali sayısı azaltıldı

Alınan kararlar kapsamında, Akdeniz’in en büyük kruvaziyer limanları arasında yer alan Barselona Limanı’ndaki terminal sayısında da küçülmeye gidildi. Daha önce varılan mutabakat doğrultusunda şehirdeki aktif uluslararası yolcu terminali sayısı yediden beşe düşürüldü. Kent yönetimi, Barselona’yı sadece kısa süreli bir durak noktası olarak kullanan kruvaziyer seferlerini zamanla tamamen sonlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Konut krizini çözmek adına kısa süreli kiralık ev sistemine tamamen son verilmesi planlanıyor

Barselona Belediyesi, kruvaziyer turizminin yanı sıra yerel halkın barınma imkanlarını olumsuz etkileyen kısa süreli konut kiralamalarına karşı da yasal süreç başlattı. Belediye yönetimi, 2028 yılına kadar kısa dönemli kiralık konut sistemini aşamalı olarak ortadan kaldırmayı amaçladığını bildirdi. Turizmin şehre hizmet etmesi gerektiğini savunan belediye yetkilileri, iş amaçlı nitelikli turizme odaklanacaklarını, kentin yapısını bozan kitlesel turizm modelinden ise tamamen vazgeçeceklerini vurguladı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
