Çapları 1 Metreyi Buluyor: Boğaz'daki Mavi Denizanaları İçin Uzmandan Temas Uyarısı

Prof. Dr. Ateş'e göre söz konusu tür, mavi denizanası olarak bilinen Rhizostoma pulmo. Latince adı 'deniz ciğeri' anlamına geliyor ve Türkçede de bu karşılıkla anıldığı oluyor. Uzmanın aktardığına göre bu görüntüler geçmiş yıllarda da vardı, ama popülasyon bu kadar yoğun değildi: 'Son dönemlerde Marmara ve Türk boğazlar sisteminde mavi denizanası dediğimiz 'Rhizostoma Pulmo' türü yaygın olarak görülmeye başladı.'

Popülasyonun nereden geldiği konusunda da bir açıklaması var. Ateş, türün Karadeniz ekosisteminde yoğun olarak bulunduğunu, dalga ve akıntı hareketleriyle ya da kendi hareketleriyle boğazlar sistemine girdiğini söylüyor. Yani Marmara'daki yoğunluk yerinde oluşan bir şey değil, kuzeyden gelen bir akış.

Denize girenler için kritik bir ayrıntı da burada. Denizanası yoğunluğu her zaman gözle görülmüyor. Ateş, 'Yüzey sularında şu sıralar az görülse de 3-5 metre derinlikler altında yoğun olarak var olduğu söyleniliyor' diyor. Kısacası suyun üstü temiz görünürken alt katmanda tablo farklı olabiliyor.

Türün boyutları da küçümsenecek düzeyde değil: Rhizostoma pulmo'nun çan çapı genellikle 40 santimetreye kadar çıkıyor, istisnai örneklerde bir metreyi aşabiliyor ve ağırlığı 20 kilogramın üzerine ulaşabiliyor.