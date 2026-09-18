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Çapları 1 Metreyi Buluyor: Boğaz'daki Mavi Denizanaları İçin Uzmandan Temas Uyarısı

Çapları 1 Metreyi Buluyor: Boğaz'daki Mavi Denizanaları İçin Uzmandan Temas Uyarısı

Çanakkale Boğazı denizanası
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 09:13
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Çanakkale Boğazı'nda son dönemde sayıları belirgin şekilde artan mavi denizanaları, dalgıçların su altı kameralarına yansıdıkça vatandaşlarda da endişe yarattı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Suat Ateş'in açıklamalarına göre, bu canlı insan sağlığı açısından zehirli değil. Ancak temas halinde kızarıklık, kaşıntı, acı ve yanma hissi olabiliyor. 

Peki mavi denizanasından nasıl korunuruz?

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Çanakkale Boğazı'nda Mavi Denizanaları Çoğaldı

Çanakkale Boğazı'nda Mavi Denizanaları Çoğaldı

Prof. Dr. Ateş'e göre söz konusu tür, mavi denizanası olarak bilinen Rhizostoma pulmo. Latince adı 'deniz ciğeri' anlamına geliyor ve Türkçede de bu karşılıkla anıldığı oluyor. Uzmanın aktardığına göre bu görüntüler geçmiş yıllarda da vardı, ama popülasyon bu kadar yoğun değildi: 'Son dönemlerde Marmara ve Türk boğazlar sisteminde mavi denizanası dediğimiz 'Rhizostoma Pulmo' türü yaygın olarak görülmeye başladı.'

Popülasyonun nereden geldiği konusunda da bir açıklaması var. Ateş, türün Karadeniz ekosisteminde yoğun olarak bulunduğunu, dalga ve akıntı hareketleriyle ya da kendi hareketleriyle boğazlar sistemine girdiğini söylüyor. Yani Marmara'daki yoğunluk yerinde oluşan bir şey değil, kuzeyden gelen bir akış.

Denize girenler için kritik bir ayrıntı da burada. Denizanası yoğunluğu her zaman gözle görülmüyor. Ateş, 'Yüzey sularında şu sıralar az görülse de 3-5 metre derinlikler altında yoğun olarak var olduğu söyleniliyor' diyor. Kısacası suyun üstü temiz görünürken alt katmanda tablo farklı olabiliyor. 

Türün boyutları da küçümsenecek düzeyde değil: Rhizostoma pulmo'nun çan çapı genellikle 40 santimetreye kadar çıkıyor, istisnai örneklerde bir metreyi aşabiliyor ve ağırlığı 20 kilogramın üzerine ulaşabiliyor.

Zehirli Değil ama Temas Halinde Kızarıklık, Kaşıntı ve Yanma Yapıyor

Zehirli Değil ama Temas Halinde Kızarıklık, Kaşıntı ve Yanma Yapıyor

Denize girenlerin en çok merak ettiği soruya Prof. Dr. Ateş cevap veriyor: Bu canlı insan sağlığı açısından zehirli değil. 

Ancak temas halinde kaşıntı meydana gelebiliyor. Özellikle kuyruk bölgesindeki tentaküllerin içinde knidosit adı verilen batıcı hücreler bulunuyor. Hafif bir çarpma bile bu hücrelerin içindeki kimyasal sıvının cilt yüzeyine dağılmasına yol açıyor. Sonuç da temas eden bölgede kızarıklık, kaşıntı ve acı hissi oluyor.

Ateş bu tabloyu ciddi bir tehdit olarak sunmuyor: 'Bu insan sağlığı açısından bir sıkıntı oluşturmuyor ama anlık rahatsızlıklara meydan verebiliyor.' Yani etkiler geçici. Uzmanın denize girenlere verdiği mesaj da bu çerçevede kalıyor: dikkatli olmak.

Burada bir parantez açmak gerekiyor. Uzman, temas sonrası ne yapılması gerektiğine dair bir tedavi ya da ilk yardım tarifi vermiyor; dolayısıyla internette dolaşan 'şunu dökün, bunu uygulayın' önerilerini bu haberin kapsamı dışında tutuyoruz. Şikâyetler geçmezse ya da şiddetliyse bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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