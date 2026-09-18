Çapları 1 Metreyi Buluyor: Boğaz'daki Mavi Denizanaları İçin Uzmandan Temas Uyarısı
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Çanakkale Boğazı'nda son dönemde sayıları belirgin şekilde artan mavi denizanaları, dalgıçların su altı kameralarına yansıdıkça vatandaşlarda da endişe yarattı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Suat Ateş'in açıklamalarına göre, bu canlı insan sağlığı açısından zehirli değil. Ancak temas halinde kızarıklık, kaşıntı, acı ve yanma hissi olabiliyor.
Peki mavi denizanasından nasıl korunuruz?
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Çanakkale Boğazı'nda Mavi Denizanaları Çoğaldı
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Zehirli Değil ama Temas Halinde Kızarıklık, Kaşıntı ve Yanma Yapıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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