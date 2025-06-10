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Melis Sezen Kimdir, Kaç Yaşında? Deha'nın İmre'si Melis Sezen Evli mi? Melis Sezen'in Yeni Projesi Ne?

Melis Sezen Kimdir, Kaç Yaşında? Deha'nın İmre'si Melis Sezen Evli mi? Melis Sezen'in Yeni Projesi Ne?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2025 - 00:25

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren ünlü isimlerden biri de Melis Sezen oluyor.'Altın Kelebek Ödülleri' kapsamında Yıldızı Parlayanlar ödülünün sahibi olmuştu. Sezen, ödül töreninde yaptığı konuşma ile uzun bir süre konuşulmuştu. Peki Melis Sezen kimdir, kaç yaşında? gibi sorularınız varsa sizi içeriğimize doğru alabiliriz!

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Melis Sezen Kimdir?

Melis Sezen Kimdir?

Türk dizi ve sinema dünyasının parlayan yıldızlarından Melis Sezen, güzelliği, zarafeti ve oyunculuğuyla ekran başındaki izleyicileri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Son yılların en çok konuşulan genç kadın oyuncularından biri olan Sezen, hem yeteneği hem de doğal ışıltısıyla sadece projeleriyle değil, sosyal medya ve magazin gündeminin de vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Melis Sezen Kaç Yaşında?

Melis Sezen Kaç Yaşında?

Melis Sezen, 1997 doğumludur. 2025 itibarıyla 28 yaşındadır.

Melis Sezen Nereli?

Melis Sezen Nereli?

İzmit doğumlu olan Melis Sezen’in çocukluğu İstanbul Silivri’de geçti. Ailesi aslen Arnavut ve Makedon göçmeni.

Melis Sezen'in Kariyer Başlangıcı

Melis Sezen'in Kariyer Başlangıcı

Melis’in kamera önü serüveni 2016 yılında, 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde başladı. Ardından kısa sürede yıldızı parladı. Özellikle 2019 yılında 'Leke' dizisindeki Yasemin rolü, onu kariyerinde bir sıçrama tahtasına taşıdı. Ama asıl büyük patlamayı, Kanal D’nin ses getiren dizisi Sadakatsiz'de hayat verdiği Derin karakteriyle yaşadı.

Melis Sezen'in Özel Hayatı

Melis Sezen'in Özel Hayatı

Melis Sezen’in aşk hayatı 2025 itibarıyla yine gündemde! Geçtiğimiz yıl iş insanı Atilla Bingöl ile yaşadığı ilişki çok konuşulmuş, ani ayrılıkları magazin sayfalarına damga vurmuştu. Ancak son zamanlarda kulislerde ikilinin yeniden barıştığına dair söylentiler dolaşıyor. Öte yandan, Show TV’de yayınlanan “Deha” dizisindeki partneri Aras Bulut İynemli ile de adı aşk dedikodularına karıştı. Fakat Melis, bu iddiaları net bir şekilde yalanlayarak sadece iş arkadaşı olduklarını belirtti. Her fırsatta “Kalbim sevgi dolu” diyerek aşka olan inancını dile getiren güzel oyuncu, özel hayatında da merak uyandırmaya devam ediyor.

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Melis Sezen'in Öne Çıkan Açıklamaları

Melis Sezen'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Oyunculuk benim hayatımın vazgeçilmezi, her rolümde yeni bir dünyaya yolculuk yapıyorum.”

  • “Kendimi sürekli geliştirmek ve yenilemek istiyorum.”

  • “Sahne benim için bir nefes alma alanı, gerçek ben orada ortaya çıkıyor.”

  • “Ben vücudumu ruhumun evi olarak görüyorum ve onunla barışığım.”

  • 'Bir şeyin fiyatı yoktur, ona kattığınız enerji vardır”

Melis Sezen'in Yer Aldığı Diziler

Melis Sezen'in Yer Aldığı Diziler

  • 2016 – Arkadaşlar İyidir (Yasemin) – Show TV

  • 2016–2017 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya Turan) – Star TV

  • 2017–2018 – Siyah İnci (Ebru) – Star TV

  • 2019 – Sevgili Geçmiş (Deren Kutlu) – Star TV

  • 2019 – Leke (Yasemin Adıvar) – Kanal D

  • 2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Nazan) – TRT 1

  • 2020–2022 – Sadakatsiz (Derin Güçlü) – Kanal D

  • 2022 – Maske Kimsin Sen? (Jüri üyeliği) – FOX

  • 2022 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (Konuk) – TV8

  • 2023 – Gülcemal (Deva Nakkaşoğlu) – FOX

  • 2024–2025 – Deha (İmre Kıvılcım) – Show TV

Dijital Yapımlar

  • 2019 – İçten Sesler Korosu (Burcu) – YouTube

  • 2021 – Fatma (Hayat Kadını) – Netflix

Melis Sezen'in Yer Aldığı Filmler

Melis Sezen'in Yer Aldığı Filmler

  • 2018 – Tilki Yuvası (Aylin) – Başrol

  • 2018 – Bizim İçin Şampiyon (Esra Atman) – Yardımcı rol

  • 2019 – Dünya Hali (Gizem) – Başrol

  • 2019 – Mucize 2: Aşk (Beren) – Yardımcı rol

  • 2020 – Kovala (Merve) – Başrol

  • 2024 – Bir Cumhuriyet Şarkısı (Mediha Boler) – Yardımcı rol

  • 2024 – Şımarık (Asena) – Başrol

Melis Sezen Güncel Projeleri

Melis Sezen Güncel Projeleri

Melis Sezen, 2025 yılına da hız kesmeden giriş yaptı! Geçtiğimiz sezon Show TV’de yayınlanan ve Aras Bulut İynemli ile başrolleri paylaştığı “Deha” dizisinde İmre Karan karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Melis, şimdilerde ise yepyeni bir projeyle geliyor. TRT Tabii’de yayınlanacak olan “Leyla Hali” adlı mini dizide, hayalperest bir aşçı adayını canlandırmaya hazırlanıyor. Fabrika Yapım imzalı bu sıcak ve duygusal hikâyede Sezen, yetimhanede büyüyen ama mutfağa tutkusu olan Leyla’ya hayat verecek. Çekimleri Haziran 2025’te başlayan proje için şimdiden heyecan dorukta!

Melis Sezen'in Ödülleri ve Adaylıkları

Melis Sezen'in Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2021 – 47. Altın Kelebek Ödülleri: Yıldızı Parlayanlar –  Kazandı

  • 2025 – 7. Müzikonair Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu – Kazandı

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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