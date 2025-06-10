Melis Sezen Kimdir, Kaç Yaşında? Deha'nın İmre'si Melis Sezen Evli mi? Melis Sezen'in Yeni Projesi Ne?

Türk dizi ve sinema dünyasının parlayan yıldızlarından Melis Sezen, güzelliği, zarafeti ve oyunculuğuyla ekran başındaki izleyicileri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Son yılların en çok konuşulan genç kadın oyuncularından biri olan Sezen, hem yeteneği hem de doğal ışıltısıyla sadece projeleriyle değil, sosyal medya ve magazin gündeminin de vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.