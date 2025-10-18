Kara Yollarında Yeni Levhalar Yer Almaya Başladı: Hız Sınırı Levhaları Tek Tip Hale Getirildi

Sürücülerin en çok tepki gösterdiği yerleşim yerlerinden biri olan Çorum’un Osmancık ilçesinde de kapsamlı bir sadeleştirmeye gidildi. Sürücüleri âdeta tuzağa düşüren radar ve EDS kameraları kaldırıldı.

İstanbul-Tosya yönündeki hızı aniden 82 kilometreden 50 kilometreye düşüren uyarı levhaları söküldü. Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezinde 82 km/sa. sınırı korunurken, Samsun yönü sınırı kaldırılarak yerleşim içi 70 km/sa. olarak sabitlendi.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde ise 82 km/sa. limiti korunurken, Atkaracalar’da aynı hız 110 km/saate çıkarıldı. Küçük yerleşim yerlerindeki hız bölgeleri tamamen iptal edildi.