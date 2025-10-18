Kara Yollarında Yeni Levhalar Yer Almaya Başladı: Hız Sınırı Levhaları Tek Tip Hale Getirildi
15 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrasında kara yollarında hız levhaları değişmeye başladı. Türkiye’de en yoğun olarak kullanılan Karadeniz Sahil Yolu’nda (D010) eski levhalar değiştirilerek tek tip ve net hale getirilen yeni hız levhaları asıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma ile yaklaşık 20 bin trafik levhası değiştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı illerde hız sınırını gösteren trafik levhalarında sadeleşmeye gidildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın