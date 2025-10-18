onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kara Yollarında Yeni Levhalar Yer Almaya Başladı: Hız Sınırı Levhaları Tek Tip Hale Getirildi

Kara Yollarında Yeni Levhalar Yer Almaya Başladı: Hız Sınırı Levhaları Tek Tip Hale Getirildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 09:10

15 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrasında kara yollarında hız levhaları değişmeye başladı. Türkiye’de en yoğun olarak kullanılan Karadeniz Sahil Yolu’nda (D010) eski levhalar değiştirilerek tek tip ve net hale getirilen yeni hız levhaları asıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma ile yaklaşık 20 bin trafik levhası değiştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma ile yaklaşık 20 bin trafik levhası değiştirildi.

Türkiye Gazetesi’nden Cemal Emre Kurt’un haberine göre, Karadeniz Yolu başta olmak üzere, yerleşim yeri olmayan bölgelerde hız düşüren ve bitişi belirsiz levhalar söküldü. Ani değişimle sürücüleri cezaya düşüren hız limitlerini gösteren yeni levhalar takılırken, büyük yerleşim yerlerinin dışında uygulanan hız sınırlarına da son verildi.

Bazı illerde hız sınırını gösteren trafik levhalarında sadeleşmeye gidildi.

Bazı illerde hız sınırını gösteren trafik levhalarında sadeleşmeye gidildi.

Sürücülerin en çok tepki gösterdiği yerleşim yerlerinden biri olan Çorum’un Osmancık ilçesinde de kapsamlı bir sadeleştirmeye gidildi. Sürücüleri âdeta tuzağa düşüren radar ve EDS kameraları kaldırıldı. 

İstanbul-Tosya yönündeki hızı aniden 82 kilometreden 50 kilometreye düşüren uyarı levhaları söküldü. Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezinde 82 km/sa. sınırı korunurken, Samsun yönü sınırı kaldırılarak yerleşim içi 70 km/sa. olarak sabitlendi. 

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde ise 82 km/sa. limiti korunurken, Atkaracalar’da aynı hız 110 km/saate çıkarıldı. Küçük yerleşim yerlerindeki hız bölgeleri tamamen iptal edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
4
4
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın