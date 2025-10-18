Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik Açıkladı: İstanbul’da Tüm Gün Sürecek Sağanak Yağış Bekleniyor
Hafta sonu planları olan vatandaşlar hava durumu ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı değerlendirmede, hafta sonu Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanakların etkili olacağını belirtti. Çelik ayrıca barajlarda suyu tamamen biten Bursa’da pazar günü kuvvetli yağışın ekili olacağını da sözlerine ekledi.
Türkiye’nin batısı hafta sonu kuvvetli yağışlara teslim olacak.
18 Ekim Cumartesi Hava Durumu 👇
19 Ekim Pazar Hava Durumu 👇
20 Ekim Pazartesi Hava Durumu 👇
21 Ekim Salı Hava Durumu 👇
22 Ekim Çarşamba Hava Durumu 👇
