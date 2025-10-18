onedio
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik Açıkladı: İstanbul’da Tüm Gün Sürecek Sağanak Yağış Bekleniyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 08:15

Hafta sonu planları olan vatandaşlar hava durumu ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı değerlendirmede, hafta sonu Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanakların etkili olacağını belirtti. Çelik ayrıca barajlarda suyu tamamen biten Bursa’da pazar günü kuvvetli yağışın ekili olacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye’nin batısı hafta sonu kuvvetli yağışlara teslim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu yurdun kuzeybatı bölgelerinde yağış beklendiğini, kuvvetli olmamakla birlikte Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanakların etkili olacağını bildirdi.

Pazar günü ise yağışlar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de görülmeye devam edecek. Pazar günü barajlardaki suyu tamamen tükenen Bursa’da zaman zaman kuvvetli yağışların olacağı belirtildi.

18 Ekim Cumartesi Hava Durumu 👇

19 Ekim Pazar Hava Durumu 👇

20 Ekim Pazartesi Hava Durumu 👇

21 Ekim Salı Hava Durumu 👇

22 Ekim Çarşamba Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
