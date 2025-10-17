onedio
Kürsüye Çıkan CHP’li Aday Konuşma Yaptığı Sırada Bayıldı

Kürsüye Çıkan CHP’li Aday Konuşma Yaptığı Sırada Bayıldı

Dilara Şimşek
17.10.2025 - 23:27

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi’nde tek aday olan Çağatay Güç, konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Kürsüde bir anda yere yığılan Güç’ün tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Çağatay Güç'ün bayılması kameralara yansıdı. Salonda yaşanan panik anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir’de Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleşen 39’uncu CHP İzmir Olağan İl Kongresi’nde dikkat çeken anlar yaşandı. Çağatay Güç, kongrede il başkanlığına tek aday olarak çıktı. Kürsüye gelerek konuşma yapan Güç, konuşmasının sonunda bayıldı. Güç’ün yere yığılmasının ardından salonda panik anları yaşandı. Parti yetkilileri, tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlanan Güç’ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

