Kürsüye Çıkan CHP’li Aday Konuşma Yaptığı Sırada Bayıldı

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi’nde tek aday olan Çağatay Güç, konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Kürsüde bir anda yere yığılan Güç’ün tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Çağatay Güç'ün bayılması kameralara yansıdı. Salonda yaşanan panik anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.