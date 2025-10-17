onedio
Tam 24 Şirkete Sahip: Dünyanın Önde Gelen Otomotiv Devi İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.10.2025 - 19:29

Dünyanın önde gelen otomotiv devi First Brands iflas etti. Otomotiv parçaları üreten dev şirketin iflası dünya piyasalarını sarstı. İflas sonra bankacılık hisselerinde sert düşüş yaşandı. Otomotiv sektöründe First Brands’in iflas etmesiyle daha geniş bir krizin başlayacağı endişesi hakim.

Dünyanın otomotiv devi iflas etti.

Otomotiv parça tedarikçisi First Brands Group iflas etti. Dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan First Brands, ABD piyasasında deprem etkisi yarattı. ABD bankacılık ve finans hisseleri iflasın ardından perşembe günü (16 Ekim Perşembe) sert satışlara şahitlik yaptı. Birçok banka hissesinde sert düşüş yaşanırken First Brands’in iflasıyla birlikte sektörde geniş çaplı bir krizin başlayacağı endişeleri artmış oldu.

First Brands'in iflası piyasalarda stresi artırdı. Dev şirketin borcunun 10 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Analist David Morrison, iflasın ardından piyasalarda stresin arttığını vurguladı. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla tahvillere yönelim artış gösterdi. 

Morrison, bankacılık sektöründeki satış dalgasının abartılı olabileceğine dikkat çekerek, “Öte yandan, bazı analistler bir süredir özel kredi ve özel sermaye sektörlerinde şeffaflık eksikliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yani, gelecekte daha kötü haberlerin gelme riski kesinlikle var” dedi.

Yağ filtreleri, fren balataları ve silecekler başta olmak üzere temel otomobil parçaları satan First Brands, geçen ay iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin borcunun 10 milyar doları aştığı kaydedilmişti.

Dilara Şimşek
