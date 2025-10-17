Tam 24 Şirkete Sahip: Dünyanın Önde Gelen Otomotiv Devi İflas Etti
Dünyanın önde gelen otomotiv devi First Brands iflas etti. Otomotiv parçaları üreten dev şirketin iflası dünya piyasalarını sarstı. İflas sonra bankacılık hisselerinde sert düşüş yaşandı. Otomotiv sektöründe First Brands’in iflas etmesiyle daha geniş bir krizin başlayacağı endişesi hakim.
First Brands'in iflası piyasalarda stresi artırdı. Dev şirketin borcunun 10 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.
