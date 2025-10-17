Tam 24 Şirkete Sahip: Dünyanın Önde Gelen Otomotiv Devi İflas Etti

Analist David Morrison, iflasın ardından piyasalarda stresin arttığını vurguladı. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla tahvillere yönelim artış gösterdi.

Morrison, bankacılık sektöründeki satış dalgasının abartılı olabileceğine dikkat çekerek, “Öte yandan, bazı analistler bir süredir özel kredi ve özel sermaye sektörlerinde şeffaflık eksikliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yani, gelecekte daha kötü haberlerin gelme riski kesinlikle var” dedi.

Yağ filtreleri, fren balataları ve silecekler başta olmak üzere temel otomobil parçaları satan First Brands, geçen ay iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin borcunun 10 milyar doları aştığı kaydedilmişti.