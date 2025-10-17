onedio
Ünlü Otomobil Markası 59 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı! Yolda Giderken Bir Anda Alev Alabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.10.2025 - 16:57

ABD’li otomobil devi Ford’un araçlarında yangın tehlikesi ortaya çıktı. Ford, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne verdiği bilgiye göre yangın riskine karşı 59 binden fazla aracını geri çağırdı. Ünlü otomobil markası bazı araçlardaki motor bloğu ısıtıcısının çatlayabileceğini ve soğutma suyu sızıntısı meydana gelerek kısa devreye yol açabileceğini vurguladı. 

Ünlü otomobil markasında yangın tehlikesi.

ABD’de bazı Ford araçlarında yangın riski tespit edildi. İncelemelerde araçlarda bulunan motor bloğu ısıtıcılarının çatlayarak soğutma sıvısı sızdırdığı ortaya çıktı. Bu sızıntının ise kısa devreye neden olabileceği ve motor kısmında alev alabileceği vurgulandı. 

Markanın geri çağıracağı araçlar Lincoln MKC, Explorer, Fusion, Bronco Sport ve Maverick olarak belirlendi.

59 binden fazla aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yangın riskine karşı motor bloğu ısıtıcılarıyla donatılmış 59 bin 6 aracın geri çağrıldığını belirtti. Otomobil devi yangın riskine sahip araca sahip olan sürücülerin şirketle iletişime geçip kontrol etmesi için uyarıda bulundu. 

Reuters’ta yer alan habere göre Ford, geri çağırmayla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporuna dair bilgi sahibi değil.

