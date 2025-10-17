Ünlü Otomobil Markası 59 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı! Yolda Giderken Bir Anda Alev Alabilir

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yangın riskine karşı motor bloğu ısıtıcılarıyla donatılmış 59 bin 6 aracın geri çağrıldığını belirtti. Otomobil devi yangın riskine sahip araca sahip olan sürücülerin şirketle iletişime geçip kontrol etmesi için uyarıda bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre Ford, geri çağırmayla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporuna dair bilgi sahibi değil.