Ünlü Otomobil Markası 59 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı! Yolda Giderken Bir Anda Alev Alabilir
ABD’li otomobil devi Ford’un araçlarında yangın tehlikesi ortaya çıktı. Ford, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne verdiği bilgiye göre yangın riskine karşı 59 binden fazla aracını geri çağırdı. Ünlü otomobil markası bazı araçlardaki motor bloğu ısıtıcısının çatlayabileceğini ve soğutma suyu sızıntısı meydana gelerek kısa devreye yol açabileceğini vurguladı.
Ünlü otomobil markasında yangın tehlikesi.
59 binden fazla aracını geri çağırıyor.
