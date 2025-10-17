Emeklilik, Emlak Vergisi, Araç Alım Satımı Vergisi: Yeni Ekonomi Düzenlemeleri Açıklandı

İşte Abdullah Güler’in açıklamalarından bazı satır başları:

Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak. İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşviki 2 puana indirilecek. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek.

Prime esas üst kazanç sınırı 7,5 kattan 9 katına çıkarılacak. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştirilecek. Durdurulan Bağ-kur ihya prim oranları yüzde 45 olarak belirlenecek. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarılacak.

Kuyumcular, galericiler, emlakçılar, akaryakıt bayilerinden belli limitte vergi alınacak.

Emlak vergisinde belediyeler gelir kaybına uğramadan yeni artış yapılacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının (30) Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50'sine kadar artırma veya sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınacak.

Vadeli çek uygulaması 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

Sıfır araçların ilk tescil ve ikinci el otomobillerin noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 nisbi noter harcı olacak.