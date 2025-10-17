onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emeklilik, Emlak Vergisi, Araç Alım Satımı Vergisi: Yeni Ekonomi Düzenlemeleri Açıklandı

Emeklilik, Emlak Vergisi, Araç Alım Satımı Vergisi: Yeni Ekonomi Düzenlemeleri Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.10.2025 - 14:30

Yeni ekonomi paketine ilişkin AKP Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Güler, emlak vergisine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca Güler’in açıklamasına göre emeklilik planları yapanlar, araç alım satımı yapanlar için de önemli detaylar var. İşte yeni ekonomi paketi hakkındaki bazı detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekonomi alanında yapılacak bazı düzenlemelere ilişkin olarak AKP Grup Başkanı Abdullah Güler detayları anlattı.

Ekonomi alanında yapılacak bazı düzenlemelere ilişkin olarak AKP Grup Başkanı Abdullah Güler detayları anlattı.

İşte Abdullah Güler’in açıklamalarından bazı satır başları: 

Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak. İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşviki 2 puana indirilecek. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek.

Prime esas üst kazanç sınırı 7,5 kattan 9 katına çıkarılacak. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştirilecek. Durdurulan Bağ-kur ihya prim oranları yüzde 45 olarak belirlenecek. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarılacak.

Kuyumcular, galericiler, emlakçılar, akaryakıt bayilerinden belli limitte vergi alınacak.

Emlak vergisinde belediyeler gelir kaybına uğramadan yeni artış yapılacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının (30) Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50'sine kadar artırma veya sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınacak.

Vadeli çek uygulaması 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

Sıfır araçların ilk tescil ve ikinci el otomobillerin noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 nisbi noter harcı olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın