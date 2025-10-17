Emeklilik, Emlak Vergisi, Araç Alım Satımı Vergisi: Yeni Ekonomi Düzenlemeleri Açıklandı
Yeni ekonomi paketine ilişkin AKP Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Güler, emlak vergisine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca Güler’in açıklamasına göre emeklilik planları yapanlar, araç alım satımı yapanlar için de önemli detaylar var. İşte yeni ekonomi paketi hakkındaki bazı detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomi alanında yapılacak bazı düzenlemelere ilişkin olarak AKP Grup Başkanı Abdullah Güler detayları anlattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın