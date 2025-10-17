onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ankara’daki Özel Hastane Bilgi Hastanesi İflas Ediyor: Şirket Konkordato Başvurusu Yaptı

Ankara’daki Özel Hastane Bilgi Hastanesi İflas Ediyor: Şirket Konkordato Başvurusu Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.10.2025 - 11:40

Son dönemde artan konkordato ve iflas dalgası, sağlık sektörüne de sıçradı. Ankara’da faaliyet gösteren Özel Bilgi Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, hastane için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde artan iflas furyası sağlık sektörüne de sıçradı.

Son dönemde artan iflas furyası sağlık sektörüne de sıçradı.

Ankara’da Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu onayıyla Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin afiliye hastanesi (Üniversite ile protokol imzalayıp tıp eğitimi ve sağlık hizmetini birlikte yürüten hastane.) statüsünde faaliyet gösteren Özel Bilgi Hastanesi iflas ediyor. 

3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesi ve bir geçici konkordato komiserleri kurulu atanmasına karar verilen şirket hakkında iflas kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İflas incelemesi için 3 uzman faaliyetleri inceleyecek.

İflas incelemesi için 3 uzman faaliyetleri inceleyecek.

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin konkordato başvurusunu inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine ve bir geçici konkordato komiserleri kurulu atanmasına hükmedildi.

Kurulda 3 uzman isim görevlendirildi. Komiserler, hastanenin tüm mali ve idari faaliyetlerini denetleyecek. Ayrıca şirket yönetiminin tüm karar ve işlemleri geçici komiser kurulunun onayına tabi olacak. Mahkeme, kararın İcra ve İflas Kanunu’nun 288, 294, 295, 296 ve 297. maddeleri kapsamında alacaklılar, rehinli alacaklılar, sözleşmeler ve borçlu bakımından hüküm doğuracağını belirtti. Alacaklılara ise 7 gün içinde itiraz hakkı tanındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
maestro__

Başka bir sağlık sektörü godomanı alır hastaneyi faaliyetine devam eder 😉

Tayfun Yıldırım

Niye parmağının ucu kaşınan hastaları röntgene Mr a ultarsyona kan tahliline bilmem neyi yaptırmaya zorlayamamişlar mi??

San

Ticari sicil gazetesi ve resmi gazetede cikan adini sanini kimsenin bilmedigi firmalarin her iflas haberini alip her gun ana basliklar arasina sikistirip, "u... Devamını Gör