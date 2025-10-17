Ankara’daki Özel Hastane Bilgi Hastanesi İflas Ediyor: Şirket Konkordato Başvurusu Yaptı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde artan iflas furyası sağlık sektörüne de sıçradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İflas incelemesi için 3 uzman faaliyetleri inceleyecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Başka bir sağlık sektörü godomanı alır hastaneyi faaliyetine devam eder 😉
Niye parmağının ucu kaşınan hastaları röntgene Mr a ultarsyona kan tahliline bilmem neyi yaptırmaya zorlayamamişlar mi??
Ticari sicil gazetesi ve resmi gazetede cikan adini sanini kimsenin bilmedigi firmalarin her iflas haberini alip her gun ana basliklar arasina sikistirip, "u... Devamını Gör