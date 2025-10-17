onedio
Yarım Asırlık Gazete Artık Sadece Cumartesi Günleri Basılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.10.2025 - 18:12

Almanya’nın meşhur gazetesi Die Tageszeitung, yarım asır sonra radikal bir değişikliğe gitti. 47 yıllık gazete artık sadece haftada bir gün basılma kararını verdi. İnternetten yayınlarını sürdürecek gazete sadece cumartesi günü basılı şekilde okucuyla buluşacak. 

Yarım asırlık gazete artık sadece haftada bir gün basılma kararı aldı.

Almanya’nın sol eğilimli gazetesi Die Tageszeitung, 1978 yılında kuruldu. 47 yıllık gazete kritik karar aldı. Gazete artık sadece haftada bir gün basılacak. Yarım asırlık gazete cumartesi günleri, 'Wochentaz' (Haftalık Taz) adıyla okuyucuyla buluşacak. İnternet yayınlarını sürdürecek olan gazetenin günlük tirajı yaklaşık 46 bin.

Gazete bu kararı 'dönüşüm' olarak açıkladı.

Die Tageszeitung genel yayın yönetmeni Barbara Junge, bu karara dair konuştu. Junge, haftada 1 gün basılma kararını ‘dönüşüm’ olarak nitelendirdi: “Dönüşebildiğimiz için dönüşüyoruz. Krizde olduğumuz için değil. Kaliteli medya, bu kritik toplumsal durumda vazgeçilmezdir; demokratik, anti-faşist kültürün bir parçası ve dayanağıdır.”

