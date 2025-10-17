Yarım Asırlık Gazete Artık Sadece Cumartesi Günleri Basılacak

Die Tageszeitung genel yayın yönetmeni Barbara Junge, bu karara dair konuştu. Junge, haftada 1 gün basılma kararını ‘dönüşüm’ olarak nitelendirdi: “Dönüşebildiğimiz için dönüşüyoruz. Krizde olduğumuz için değil. Kaliteli medya, bu kritik toplumsal durumda vazgeçilmezdir; demokratik, anti-faşist kültürün bir parçası ve dayanağıdır.”