Gümüş Yükselecek mi? Gümüş Ne Kadar Olacak? Uzmanlardan 2026 Gümüş Fiyatı Tahmini

Gümüş Yükselecek mi? Gümüş Ne Kadar Olacak? Uzmanlardan 2026 Gümüş Fiyatı Tahmini

Gökçe Cici
Gökçe Cici
17.10.2025 - 11:59

Son haftalarda değerli metaller piyasasında gözler gümüşe çevrildi. Ons fiyatı 54 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar 'gümüş yükselmeye devam edecek mi?' sorusuna yanıt ararken, 2026 yılı için yapılan tahminler dikkat çekiyor.

Uzmanlar, önümüzdeki iki yıl içinde fiyatların rekor seviyeleri test edebileceğini belirtti.

Gümüş Yükselecek mi?

Gümüş Yükselecek mi?

17 Ekim 2025 Cuma günü gümüş, ons başına 54 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişin arkasında, küresel arzın daralması ve güvenli liman talebindeki artış yer alıyor. Haftayı yaklaşık yüzde 8 değer kazancıyla kapatmaya hazırlanan gümüş, yatırımcıların yeniden ilgisini üzerine çekti.

Likidite eksikliği nedeniyle Londra piyasalarında arz sıkışırken, Hindistan’dan gelen güçlü talep gümüşteki ralliye hız kazandırdı. Hatta bazı fonlar, yüksek talep nedeniyle gümüş ETF planlarına yeni girişleri geçici olarak durdurdu.

Gümüş şu anda ons başına 54.30 dolar, gram bazında ise 73.20 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlara göre fiyatların bu ivmesini koruması halinde, kısa vadede 55 dolar seviyesinin üzeri de test edilebilir.

2026 Gümüş Ne Kadar Olacak?

2026 Gümüş Ne Kadar Olacak?

2026 yılına ilişkin beklentiler gümüş yatırımcıları için oldukça heyecan verici. Bank of America (BofA), gümüşün önümüzdeki dönemde altınla birlikte rekor seviyelere ulaşabileceğini açıkladı. Banka analizine göre, gümüşün ons fiyatı 65 dolar seviyesine kadar çıkabilir.

Benzer şekilde ANZ Bank da 2026 ortası için yükseliş beklentisini koruyor. Bankanın yayımladığı son rapora göre, gümüş fiyatlarının ons başına 57,50 dolara kadar tırmanabileceği öngörülüyor. Ancak uzmanlar, bu tahminlerin Fed’in para politikasına ve ABD ekonomisinin seyrine bağlı olarak değişebileceğini vurguluyor.

Bazı kurumlar ise temkinli. JP Morgan, gümüşün 2025 sonunda 42,2 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini ancak 2026 sonunda tekrar 46,2 dolar civarına yükselebileceğini öngörüyor.

Uzmanlardan 2026 Gümüş Fiyatı Tahmini

Uzmanlardan 2026 Gümüş Fiyatı Tahmini

Bloomberg’in derlediği verilere göre, gümüş fiyatlarının 2026 sonuna kadar 40-65 dolar aralığında hareket etmesi bekleniyor.

  • Bank of America: 2026 sonunda 65 dolar

  • ANZ Bank: 2026 ortasında 57,5 dolar

  • JP Morgan: 2026 sonunda 46,2 dolar

  • Peel Hunt LLP: 2026 sonunda 40 dolar

  • Standard Chartered: 2026 sonunda 38,5 dolar

  • UBS: 2025 sonunda 52 dolar

  • Citibank: 2025 sonunda 55 dolar

Uzmanlara göre, faiz indirim döngüsünün başlaması, jeopolitik belirsizliklerin artması ve güvenli liman talebinin güçlenmesi, gümüşteki yükselişi destekleyen en temel faktörler.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
