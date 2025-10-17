Gümüş Yükselecek mi? Gümüş Ne Kadar Olacak? Uzmanlardan 2026 Gümüş Fiyatı Tahmini

2026 yılına ilişkin beklentiler gümüş yatırımcıları için oldukça heyecan verici. Bank of America (BofA), gümüşün önümüzdeki dönemde altınla birlikte rekor seviyelere ulaşabileceğini açıkladı. Banka analizine göre, gümüşün ons fiyatı 65 dolar seviyesine kadar çıkabilir.

Benzer şekilde ANZ Bank da 2026 ortası için yükseliş beklentisini koruyor. Bankanın yayımladığı son rapora göre, gümüş fiyatlarının ons başına 57,50 dolara kadar tırmanabileceği öngörülüyor. Ancak uzmanlar, bu tahminlerin Fed’in para politikasına ve ABD ekonomisinin seyrine bağlı olarak değişebileceğini vurguluyor.

Bazı kurumlar ise temkinli. JP Morgan, gümüşün 2025 sonunda 42,2 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini ancak 2026 sonunda tekrar 46,2 dolar civarına yükselebileceğini öngörüyor.