Evde Erkek Kardeş Besleyen Ablaların Paylaşımları Gününüzü Şenlendirecek

Bir evde erkek kardeş büyütmek başlı başına bir dayanıklılık testi. Küçükken kurduğu kaos yıllar sonra bile anlatılan bir efsaneye dönüşüyor, büyüdüğünde de bu kaos sadece şekil değiştirip devam ediyor. Ablalar ise bu deneyimi en iyi X'te anlatıyor, çünkü orada aynı şeyi yaşamış binlerce kişiyle karşılaşıyorlar.