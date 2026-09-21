Evde Erkek Kardeş Besleyen Ablaların Paylaşımları Gününüzü Şenlendirecek
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Bir evde erkek kardeş büyütmek başlı başına bir dayanıklılık testi. Küçükken kurduğu kaos yıllar sonra bile anlatılan bir efsaneye dönüşüyor, büyüdüğünde de bu kaos sadece şekil değiştirip devam ediyor. Ablalar ise bu deneyimi en iyi X'te anlatıyor, çünkü orada aynı şeyi yaşamış binlerce kişiyle karşılaşıyorlar.
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Ağda sesini duyan kardeş, kız kardeşinin gizlice cips yediğini sanmış.
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Banyoda ağda yaparken bulunamayınca evi terk ettiği sanılmış, baba-oğul aramaya çıkmış.
Ped paketinin sesini gofret sesiyle karıştırıp kapıyı yumruklamış.
Kadınların bıyığı olduğuna görsel kanıt gösterilene kadar inanmamış.
Üzerine kaşe bastığı şiir kitaplarını sevgilisine hediye edememenin acısını çıkarmış.
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Bir bakıma abla sayılır...
Eski sevgiliyi unutmak için kilerdeki tarhana çipsini feda ettirmiş.
Gerçeklerle yüzleşmeyi reddeden bir erkek kardeş profili çıkmış ortaya.
Kardeşini iş ilanı gibi "tanıtım kartı"yla özetleyen bir abla da var.
Kardeşin boyu sizi geçtiği gün, güç dengesinin de değiştiğini öğretmiş.
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Bisküvili pasta bir hafta dolapta durup bitmeyince kardeşin değeri anlaşılmış.
Bir ısırık yüzünden pastayı Pacman'e çevirmek zorunda kalanlar...
Çay demlemeyi bile "erkeklik" meselesi yapınca sonuç fiyasko olmuş.
Trafik kazasından sağ çıkana bile kardeşinden şaka gelmiş.
16 yaşındaki kardeş kendini dizi karakteri Kuzey Tekinoğlu sanmaya başlamış.
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Ekran süresi kısıtlanan çocuk, radyoda sanat müziği istasyonu bulup ona bağlanmış.
Eve gelen baba ve kardeşine mutfağın nerede olduğunu öğretmek zorunda kalmış.
Herkes kardeşinden şikayet ederken, evde "helal" bir kardeşi olduğunu yazan da çıkmış.
Sınav sonucunu beklerken kardeşinden gelen mesaj...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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