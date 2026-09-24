Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar Yeni Dizisindeki İmajıyla İlk Kez Göründü!

Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Star TV'de başlıyor. Okar dizide köklü ve varlıklı bir aileden gelen Jale Korhanlı'yı canlandırıyor, Tolga Tekin ise eşi Haluk Korhanlı rolünde. Çiftin oğlu Erim'e de Demirhan Demircioğlu hayat veriyor.

Karakterini anlatan Okar, 'Jale sürprizlerle dolu, oğluna çok düşkün bir anne. Oğlu için her şeyi göze alabilecek biri.' dedi ve ekledi: 'Jale, ilerleyen bölümlerde hepimizi oldukça şaşırtacak.' Kısacası dosdoğru Selin Komiser'i bir kenara bırakıp bambaşka bir Oya Okar'a hazırlanmakta fayda var.