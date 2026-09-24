Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar Yeni Dizisindeki İmajıyla İlk Kez Göründü!
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Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i olarak yıllarca ekranlarımızdan eksik olmayan Oya Okar, yeni sezona bambaşka bir kimlikle giriyor. Star TV'nin merakla beklenen dizisi Başkalarının Hayatı başlamadan önce Okar'ın yeni imajı ortaya çıktı. Üstelik canlandıracağı karakter hakkında verdiği ipuçları merakı iyice katladı.
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Oya Okar, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Selin Komiser rolüyle yıllarca izleyicinin gönlünde taht kurdu.
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Oya Okar'ın Arka Sokaklar'a vedası sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.
Oya Okar, Başkalarının Hayatı'nda oğlu için her şeyi göze alan Jale Korhanlı'ya hayat veriyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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