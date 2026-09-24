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Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar Yeni Dizisindeki İmajıyla İlk Kez Göründü!

Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar Yeni Dizisindeki İmajıyla İlk Kez Göründü!

Star tv Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 12:36
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Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i olarak yıllarca ekranlarımızdan eksik olmayan Oya Okar, yeni sezona bambaşka bir kimlikle giriyor. Star TV'nin merakla beklenen dizisi Başkalarının Hayatı başlamadan önce Okar'ın yeni imajı ortaya çıktı. Üstelik canlandıracağı karakter hakkında verdiği ipuçları merakı iyice katladı.

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Oya Okar, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Selin Komiser rolüyle yıllarca izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Oya Okar, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Selin Komiser rolüyle yıllarca izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Oya Akar 2005'te Şöhret dizisiyle başlayan kariyerinde Doktorlar, Mavi Kelebekler, Ben Onu Çok Sevdim ve Zeytin Tepesi gibi yapımlarda rol aldı. Ama asıl çıkışı, 2015'te Kanal D'nin efsane polisiye dizisi Arka Sokaklar'a katılmasıyla geldi. Selin Komiser karakteriyle ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Okar, Mesut'la yaşadığı aşk hikayesiyle 'SelMes' hayranlarını yıllarca ekran başına kilitledi. Oyunculuğun yanı sıra 2024'ten bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi'nde akademisyen olarak da ders veriyor.

Oya Okar'ın Arka Sokaklar'a vedası sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

Oya Okar'ın Arka Sokaklar'a vedası sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

Haziran ayında Okar'ın Arka Sokaklar'dan ayrılıp Başkalarının Hayatı kadrosuna katıldığı haberi gelince hayranlar resmen yıkıldı. Dizinin final yapıp yapmayacağı zaten tartışılırken gelen bu ayrılık, 'Arka Sokaklar bitiyor mu?' sorusunu iyice alevlendirdi.

Sosyal medyada bir izleyicinin 'Mesut'suz Selin olmaz. Selin'siz de Mesut olmaz.' paylaşımı, hayranların duygularına tercüman oldu. Pek çok kişi Okar'ı başka bir partnerle görmeye hazır olmadığını yazdı. Ortalık bununla da durulmadı; 40 yaşındaki oyuncunun yeni dizide 27 yaşındaki Demirhan Demircioğlu'nun annesini oynayacağının duyulması ayrı bir tartışma başlattı.

Oya Okar, Başkalarının Hayatı'nda oğlu için her şeyi göze alan Jale Korhanlı'ya hayat veriyor.

Oya Okar, Başkalarının Hayatı'nda oğlu için her şeyi göze alan Jale Korhanlı'ya hayat veriyor.

Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Star TV'de başlıyor. Okar dizide köklü ve varlıklı bir aileden gelen Jale Korhanlı'yı canlandırıyor, Tolga Tekin ise eşi Haluk Korhanlı rolünde. Çiftin oğlu Erim'e de Demirhan Demircioğlu hayat veriyor.

Karakterini anlatan Okar, 'Jale sürprizlerle dolu, oğluna çok düşkün bir anne. Oğlu için her şeyi göze alabilecek biri.' dedi ve ekledi: 'Jale, ilerleyen bölümlerde hepimizi oldukça şaşırtacak.' Kısacası dosdoğru Selin Komiser'i bir kenara bırakıp bambaşka bir Oya Okar'a hazırlanmakta fayda var.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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