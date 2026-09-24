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Medcezir Yeniden mi Çekilecek? Hazar Ergüçlü'nün Sözleri Hayranları Heyecanlandırdı

Medcezir Yeniden mi Çekilecek? Hazar Ergüçlü'nün Sözleri Hayranları Heyecanlandırdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 11:50
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Bir dönemin fenomen dizisi Medcezir'de Eylül'ü canlandıran Hazar Ergüçlü, diziyi hâlâ çok özlediğini söyledi. Taner Ölmez'in 'Medcezir'i yeniden çekelim' çağrısı hatırlatılınca oyuncunun yanıtı 'Keşke!' oldu. Ergüçlü, ekip yeniden toplanırsa kendisinin de hiç düşünmeden katılacağını söyledi.

Kaynak: Magazin Buradaa

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Hazar Ergüçlü, Medcezir'i hayatının unutulmazları arasında saydı.

Hazar Ergüçlü, Medcezir'i hayatının unutulmazları arasında saydı.

Medcezir, yayından kalkmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hayranlarının gönlündeki yerini koruyor. Dizide Eylül karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü de o hayranlardan biri olduğunu gösterdi. Objektiflere yakalanan oyuncu, dizinin yeniden çekilmesi ihtimaline dair soruya 'Keşke!' diye yanıt verdi ve ekip toplanırsa kendisinin de hazır olduğunu söyledi.

'Çok özlüyorum' diyerek söze başlayan Ergüçlü, 'Çok güzel ekipti, çok güzel zamanlardı' dedi. Oyuncu, sette birlikte çalıştığı arkadaşlarını da 'canlarım' diye andı.

Taner Ölmez'in "Medcezir'i yeniden çekelim" çağrısı Hazar Ergüçlü'ye soruldu.

Taner Ölmez'in "Medcezir'i yeniden çekelim" çağrısı Hazar Ergüçlü'ye soruldu.

Muhabir, Ergüçlü'ye Taner Ölmez'in daha önce yaptığı açıklamayı hatırlattı. Dizide Mert Asım'ı canlandıran Ölmez, Şubat 2025'te konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında Medcezir'in yeniden çekilmesini istediğini söylemişti. Ölmez, senarist Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştığında 'Medcezir'i yeniden çekelim' dediğini, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşabileceklerini anlatmıştı.

Bu sözleri ilk kez duyan Ergüçlü, 'Tekrar başlayacak mı demiş?' diye sordu. Ardından yanıtı netti: 'Keşke! Keşke! O ekipten gelecek her şeyi çok isterim.'

Hazar Ergüçlü, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve Barış Falay'ı tek tek sayıp "O ekip ne yapsa giderim" dedi.

Hazar Ergüçlü, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve Barış Falay'ı tek tek sayıp "O ekip ne yapsa giderim" dedi.

Ergüçlü, kadrodaki arkadaşlarından şöyle söz etti: 'Serenay, Çağatay, Taner, Barış abi, herkes herkes... Çok sevdiğim arkadaşlarım.' Yönetmene duyduğu sevgiyi de dile getiren oyuncu, Ece Yörenç için 'Çok değerli bir senarist, işleri apayrı bir yerde duruyor' dedi.

Oyuncunun son sözü ise hayranları heyecanlandıracak cinstendi: 'O ekip ne yapsa giderim her zaman.'

Ancak şimdilik ne kanaldan ne de yapım tarafından Medcezir'in yeniden çekileceğine dair resmi bir açıklama geldi. Üstelik dizinin hayranları bu konuda daha önce bir kez hayal kırıklığı yaşamıştı. Nisan ayında Medcezir'in 2027'de geri döneceği iddiası sosyal medyada gündem olmuş, paylaşımın 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıkmıştı.

2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Medcezir'in başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya paylaşmıştı. Peki, sizce Medcezir ekibi yıllar sonra yeniden bir araya gelir mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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