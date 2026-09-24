Medcezir Yeniden mi Çekilecek? Hazar Ergüçlü'nün Sözleri Hayranları Heyecanlandırdı

Ergüçlü, kadrodaki arkadaşlarından şöyle söz etti: 'Serenay, Çağatay, Taner, Barış abi, herkes herkes... Çok sevdiğim arkadaşlarım.' Yönetmene duyduğu sevgiyi de dile getiren oyuncu, Ece Yörenç için 'Çok değerli bir senarist, işleri apayrı bir yerde duruyor' dedi.

Oyuncunun son sözü ise hayranları heyecanlandıracak cinstendi: 'O ekip ne yapsa giderim her zaman.'

Ancak şimdilik ne kanaldan ne de yapım tarafından Medcezir'in yeniden çekileceğine dair resmi bir açıklama geldi. Üstelik dizinin hayranları bu konuda daha önce bir kez hayal kırıklığı yaşamıştı. Nisan ayında Medcezir'in 2027'de geri döneceği iddiası sosyal medyada gündem olmuş, paylaşımın 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıkmıştı.

2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Medcezir'in başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya paylaşmıştı. Peki, sizce Medcezir ekibi yıllar sonra yeniden bir araya gelir mi?