Medcezir Yeniden mi Çekilecek? Hazar Ergüçlü'nün Sözleri Hayranları Heyecanlandırdı
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Bir dönemin fenomen dizisi Medcezir'de Eylül'ü canlandıran Hazar Ergüçlü, diziyi hâlâ çok özlediğini söyledi. Taner Ölmez'in 'Medcezir'i yeniden çekelim' çağrısı hatırlatılınca oyuncunun yanıtı 'Keşke!' oldu. Ergüçlü, ekip yeniden toplanırsa kendisinin de hiç düşünmeden katılacağını söyledi.
Kaynak: Magazin Buradaa
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Hazar Ergüçlü, Medcezir'i hayatının unutulmazları arasında saydı.
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Taner Ölmez'in "Medcezir'i yeniden çekelim" çağrısı Hazar Ergüçlü'ye soruldu.
Hazar Ergüçlü, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve Barış Falay'ı tek tek sayıp "O ekip ne yapsa giderim" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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