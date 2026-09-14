Yeni Parti'ye Yargıtay'dan İsim Şoku: İsim Değişecek mi?

Saymaz, sürecin ayrıntılarını sosyal medyada paylaştı. Emir ise 'Herkes müsterih olsun' dedi. 'O tip hamleler geldiğinde de onları boşa çıkaracak hazırlıklarımız var' diye ekledi. Sürecin son noktası Anayasa Mahkemesi'nin masasında duruyor. Karar çıkana kadar YENİ Parti ismini koruyor.