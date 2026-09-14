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Yeni Parti'ye Yargıtay'dan İsim Şoku: İsim Değişecek mi?

Yeni Parti'ye Yargıtay'dan İsim Şoku: İsim Değişecek mi?

Özgür Özel CHP
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 23:35
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine YENİ Parti'ye isim değişikliği tebligatı gönderdi. Gazeteci İsmail Saymaz süreci sosyal medyadan duyurdu. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV'deki canlı yayında 'herkes rahat olsun' mesajı verdi. Emir, iltibas incelemesinin sadece isimle sınırlı olmadığını söyledi.

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Murat Emir, iltibas incelemesinin yalnızca isim değil amblem ve rumuzu da kapsadığını açıkladı.

Murat Emir, iltibas incelemesinin yalnızca isim değil amblem ve rumuzu da kapsadığını açıkladı.

Emir, Halk TV'deki canlı yayında konuyu değerlendirdi. 'Bu hukuki içtihatları bilerek bu kararları aldık' dedi. Geçmiş kararlarda daha yakın isim benzerliği taşıyan partilere iltibas kararı verilmediğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldiğinde seçmen davranışındaki karıştırıcı etkinin de tartışılacağını söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine YENİ Parti'ye isim değişikliği tebligatı gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine YENİ Parti'ye isim değişikliği tebligatı gönderdi.

YENİ Parti, 24 Temmuz'da Özgür Özel'in CHP'den istifasıyla 91 milletvekiliyle kuruldu. Aynı gün Yargıtay listesine kaydedildi. Yenilik Partisi ise 2020'de kurulmuş, 2023 seçimlerinde 11 bin 171 oy almıştı. İki partinin isim benzerliği başvurunun gerekçesini oluşturdu.

Gazeteci İsmail Saymaz'a göre 2024'te aynı isimle kurulan parti başvurusu bu itirazla reddedilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz'a göre 2024'te aynı isimle kurulan parti başvurusu bu itirazla reddedilmişti.

Saymaz, sürecin ayrıntılarını sosyal medyada paylaştı. Emir ise 'Herkes müsterih olsun' dedi. 'O tip hamleler geldiğinde de onları boşa çıkaracak hazırlıklarımız var' diye ekledi. Sürecin son noktası Anayasa Mahkemesi'nin masasında duruyor. Karar çıkana kadar YENİ Parti ismini koruyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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