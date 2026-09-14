Yeni Parti'ye Yargıtay'dan İsim Şoku: İsim Değişecek mi?
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine YENİ Parti'ye isim değişikliği tebligatı gönderdi. Gazeteci İsmail Saymaz süreci sosyal medyadan duyurdu. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV'deki canlı yayında 'herkes rahat olsun' mesajı verdi. Emir, iltibas incelemesinin sadece isimle sınırlı olmadığını söyledi.
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Murat Emir, iltibas incelemesinin yalnızca isim değil amblem ve rumuzu da kapsadığını açıkladı.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine YENİ Parti'ye isim değişikliği tebligatı gönderdi.
Gazeteci İsmail Saymaz'a göre 2024'te aynı isimle kurulan parti başvurusu bu itirazla reddedilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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