Eşine “Tosbağa” Diyen Adam, Boşanma Davasında Ağır Kusurlu Bulunarak Tazminata Mahkûm Oldu

Genç kadın, kocasının kendisine psikolojik ve sözlü saldırıda bulunduğunu, ilgisiz ve sorumsuz olduğunu, kendi ailesi ve kardeşleri ile görüşmemesi konusunda baskı yaptığını öne sürdü. Onların eve gelmesini istemediğini, hatta telefonla iletişim kurmalarına dahi müdahale ettiğini, bu hususta tartışma çıktığında da davacının ailesine ve kardeşlerine ağza alınmayacak küfür ve hakaretler ettiğini, kimsenin evine gelip gitmesine müsaade etmediğini dile getirdi.

Mahkemede ifade veren davalı koca ise eşinin iddialarının doğru olmadığını, davacının dominant özelliğe sahip olduğunu, normal bir ailede olabilecek tartışmaların dışında olağanüstü bir durumun olmadığını belirterek boşanma davasının reddini talep etti.

Mahkeme, kadına “tosbağa, kedi” diyen, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Davacı kadının ise erkeğe “sen erkek misin, terli kokarca, kel, fodul, soğan erkeği” dediği, ev işlerini ihmal ettiği, birlik görevlerini yeterince yerine getirmediği, kocasının ailesini evinde istemediği gerekçesiyle erkeğin ağır, kadının ise az kusurlu olduğuna karar verdi. Kadın için 40 bin TL maddi, 45 bin TL manevi tazminata hükmedildi.

Üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınan dava sonrasında BAM, tazminatı az bularak kadın yararına 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Davalı erkek kararı temyize taşıyınca devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nden, kadına “tosbağa, kedi” diye hakaret eden kocaya kötü haber geldi. Daire, BAM kararını yasaya uygun bulup onadı.