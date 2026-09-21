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Sinema Biletleri 90 TL Oluyor! Türkiye Sinema Festivali 75 İlde Başlıyor

Sinema Biletleri 90 TL Oluyor! Türkiye Sinema Festivali 75 İlde Başlıyor

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.09.2026 - 12:08 Son Güncelleme: 21.09.2026 - 12:09
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Sinema planı yapmak isteyenlere güzel haber geldi. Geçtiğimiz yıl 780 binden fazla seyirciyi salonlarla buluşturan Türkiye Sinema Festivali, bu yıl daha geniş bir kapsamla geri dönüyor. 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde gerçekleştirilecek festival boyunca yaklaşık 1.500 salonda gösterilecek tüm filmlerin biletleri 90 TL olacak.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Türkiye Sinema Festivali ikinci kez düzenleniyor.

Türkiye Sinema Festivali ikinci kez düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, sinema kültürünü güçlendirmek ve sinema salonlarını desteklemek amacıyla ikinci kez gerçekleştirilecek. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından, GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen festival 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde sinemaseverlerle buluşacak.

İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 TL olacak.

İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 TL olacak.

Festival kapsamında yaklaşık 1.500 salonda 17 yerli ve yabancı film gösterilecek. 26 ve 27 Eylül tarihlerinde festival kapsamındaki tüm filmlerin biletleri 90 TL'den satışa sunulacak. Bilet satışları ise 21 Eylül itibarıyla başlayacak.

Festival geçtiğimiz yıl 780 binden fazla kişiyi sinema salonlarına çekmişti.

Festival geçtiğimiz yıl 780 binden fazla kişiyi sinema salonlarına çekmişti.

Türkiye Sinema Festivali ilk kez 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Festivalin ilk yılında 780 binden fazla seyirci sinema salonlarını ziyaret etmişti. Etkinlik bu yıl hem salon hem de il sayısını artırarak daha geniş bir kapsamda düzenlenecek.

Aile filmlerinden büyük bütçeli yapımlara kadar farklı seçenekler olacak.

Aile filmlerinden büyük bütçeli yapımlara kadar farklı seçenekler olacak.

Festival programında farklı türlerde yerli ve yabancı yapımlar yer alacak. Aile filmleri, animasyonlar, macera yapımları ve büyük bütçeli gişe filmlerinin de bulunduğu toplam 17 yapım seyirciyle buluşacak. Festival kapsamında gösterilecek filmler arasında Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikayesi 5 gibi yapımlar da bulunuyor.

Bakan Ersoy vatandaşları sinema salonlarına davet etti.

Bakan Ersoy vatandaşları sinema salonlarına davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin bu yıl daha geniş kapsamla düzenleneceğini duyurdu. Ersoy, “Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz.” ifadelerini kullanırken vatandaşlara da çağrıda bulundu:

“Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum.”

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde gerçekleştirilecek ve festival süresince tüm filmlerin biletleri 90 TL olacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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