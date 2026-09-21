Sinema Biletleri 90 TL Oluyor! Türkiye Sinema Festivali 75 İlde Başlıyor
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Sinema planı yapmak isteyenlere güzel haber geldi. Geçtiğimiz yıl 780 binden fazla seyirciyi salonlarla buluşturan Türkiye Sinema Festivali, bu yıl daha geniş bir kapsamla geri dönüyor. 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde gerçekleştirilecek festival boyunca yaklaşık 1.500 salonda gösterilecek tüm filmlerin biletleri 90 TL olacak.
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Türkiye Sinema Festivali ikinci kez düzenleniyor.
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İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 TL olacak.
Festival geçtiğimiz yıl 780 binden fazla kişiyi sinema salonlarına çekmişti.
Aile filmlerinden büyük bütçeli yapımlara kadar farklı seçenekler olacak.
Bakan Ersoy vatandaşları sinema salonlarına davet etti.
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