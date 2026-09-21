Sinema Biletleri 90 TL Oluyor! Türkiye Sinema Festivali 75 İlde Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin bu yıl daha geniş kapsamla düzenleneceğini duyurdu. Ersoy, “Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz.” ifadelerini kullanırken vatandaşlara da çağrıda bulundu:

“Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum.”

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde gerçekleştirilecek ve festival süresince tüm filmlerin biletleri 90 TL olacak.