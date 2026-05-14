Aktris Alia Bhatt’ın Cannes Çıkarması Ters Tepti: Kameralar Yüzüne Bile Bakmadı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Alia Bhatt, Cannes Film Festival kırmızı halısında yaşadığı beklenmedik anlarla gündem oldu. Ünlü oyuncunun poz verdiği sırada kameramanların başka yıldızlara yönelmesi sosyal medyada olay yarattı.

Alia Bhatt son yıllarda sadece Bollywood’un değil, dünya moda ve sinema dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Genç yaşına rağmen kariyerine sayısız başarılı film sığdıran oyuncu; doğal oyunculuğu, zarif tarzı ve kırmızı halı seçimleriyle uluslararası organizasyonlarda da adından sıkça söz ettiriyor. 

Özellikle son birkaç yıldır global moda markalarıyla yaptığı iş birlikleri sayesinde Cannes’dan Met Gala’ya kadar pek çok prestijli etkinlikte boy gösteren Alia Bhatt, Hindistan’ın dünya çapındaki en güçlü yıldızlarından biri olarak görülüyor. Sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun her adımı olay olurken, kırmızı halı görünümleri genelde dakikalar içinde milyonlarca etkileşim alıyor.

Ancak Cannes Film Festival’nde bu kez işler Alia Bhatt’ın alışık olduğu şekilde gitmedi.

Ünlü oyuncu, festival kapsamında katıldığı kırmızı halı etkinliğinde oldukça şık ve iddialı bir kombin tercih etmesine rağmen beklenmedik bir anla gündeme oturdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Alia Bhatt’ın poz vermek için kameraların karşısına geçtiği ancak birçok fotoğrafçının oyuncuya dönüp bakmadığı görüldü. 

Hatta bazı kameramanların lenslerini başka yıldızlara çevirmesi dikkat çekti. Kısa sürede viral olan bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar da görüntüler üzerine yorum yağdırdı.

Kimileri bunun tamamen organizasyon karmaşasından kaynaklandığını savunurken kimileri de Cannes kırmızı halısındaki “ünlü hiyerarşisi” tartışmasını yeniden başlattı.

Özellikle “Cannes’da herkes aynı ilgiyi görmüyor” yorumları dikkat çekerken, bazı kullanıcılar Alia Bhatt gibi dünya çapında popüler bir ismin bile zaman zaman geri planda kalabilmesine şaşırdı. 

Oyuncunun kameralara gülümsemeye devam etmesi ve profesyonelliğini bozmaması ise hayranlarından övgü aldı. Sosyal medyada birçok kişi “Gerçek yıldız tavrı budur” yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar da yaşananları fazla abartılmış buldu. Yine de ortaya çıkan görüntüler kısa sürede festivalin en çok konuşulan anlarından biri haline gelmeyi başardı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
