Yeni Boşanan Pelin Karahan'ın Mini Elbiseli Mutfak Pozu Dikkat Çekti!

İlk olarak gençlik dizileriyle dikkat çeken oyuncu, özellikle “Kavak Yelleri” dizisindeki Aslı karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından rol aldığı projeler, reklam anlaşmaları ve sunuculuk işleriyle ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelen Pelin Karahan, yıllar içinde özel hayatıyla da sık sık konuşuldu. Özellikle iş insanı Bedri Güntay ile 2014 yılında nikâh masasına oturmasının ardından “örnek çift” yorumları yapılmaya başlanmıştı.

Çift, ilk çocukları Ali Demir’i 2014’ün sonunda, ikinci oğulları Can Eyüp’ü ise 2017 yılında kucağına almıştı. Uzun yıllar boyunca sosyal medyada verdikleri aile pozlarıyla “mutlu aile tablosu” çizen ikili hakkında son dönemde ayrılık iddiaları dolaşmaya başlamıştı. Kulislerde konuşulan uzaklaşma söylentileri giderek büyürken, çiftin geçtiğimiz aylarda evliliklerini sessiz sedasız noktaladığı ortaya çıkmıştı. Ayrılık nedenine dair net bir açıklama gelmese de yoğun iş temposu ve fikir ayrılıklarının ilişkiyi yıprattığı iddia edilmişti.