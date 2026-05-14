8 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen TikTok Fenomeninden Açıklama Geldi

'Dolandırıcı değil yayıncıyım' diyen fenomen, “Gökmen 2 milyonu bir arada hiç görmüş mü? Esas beni Gökmen kandırdı ve duygularımla oynadı.” sözleriyle karşı tarafı suçladı.

Gökmen’e karşı ciddi duygular beslediğini söyleyen Selda, ayrıca Gökmen’in oğlu Mert tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Fenomen isim, 'Annemin haberi yokken iki bileziğini aldım ve bunlara verdim' açıklamasında bulundu.

Yaklaşık sekiz yıldır TikTok üzerinden yayın yaptığını belirten Selda, “10 günde bir yayın açıyorum. Yayınlarda sohbet ediyoruz ve insanlar gönül rızasıyla hediye yolluyor” dedi.

Sosyal medya fenomeni açıklamalarının devamında, 'Bana kim 5 milyonluk hediye atmış. Gökmen'le de canlı yayında tanıştık ve gözümü boyamak için bana hediyeler attı' ifadelerini kullanırken, hakkındaki ihbarların devam etmesi ve Gökmen’in itirazlarını sürdürmesi üzerine ise “Parası yoksa yayınıma girmeseydi. Hakkımdaki tüm bu iddiaları yargıya taşıyacağım” dedi.