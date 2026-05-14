8 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen TikTok Fenomeninden Açıklama Geldi

Esra Demirci - TV Editörü
14.05.2026 - 16:49

Nur Viral'in Star TV ekranlarında yayınlanan Sen İstersen adlı programında TikTok fenomeni Selda'nın dolandırıcılık iddiası işleniyor. Programa katılan farklı kişiler fenomen Selda'nın yayınlarında toplam 8 milyon TL kaybettiklerini açıklarken Selda'dan açıklama geldi.

Star TV ekranlarında yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” programına katılan Gökmen isimli kişi, TikTok fenomeni Selda tarafından 2 milyon TL dolandırıldığını iddia etmişti.

Nur Viral'in programına konuk olan mağdur Gökmen Bey, 'Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Ben hakkımı istiyorum, 5-6 icra dosyam var” sözleriyle yaşadıklarına tepki gösterirken, oğlu Mert ise babasının evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia etmişti.

Programda konuşan başka kişiler de benzer şekilde yayınlar sırasında fenomen isme yüksek miktarlarda hediye gönderdiklerini dile getirirken Yılmaz isimli kişi 600 bin TL kaybettiğini söyleyip, Aydın isimli kişi ise “3 ayda 5 buçuk milyonum gitti. Şikayetçi oldum, bir şey çıkmadı” ifadelerini kullanmıştı. İddiaların odağındaki TikTok fenomeni Selda'dan sonunda açıklama geldi.

Nur Viral'in canlı yayınına telefonla bağlanan TikTok fenomeni Selda, iddiaları reddetti.

'Dolandırıcı değil yayıncıyım' diyen fenomen, “Gökmen 2 milyonu bir arada hiç görmüş mü? Esas beni Gökmen kandırdı ve duygularımla oynadı.” sözleriyle karşı tarafı suçladı.

Gökmen’e karşı ciddi duygular beslediğini söyleyen Selda, ayrıca Gökmen’in oğlu Mert tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Fenomen isim, 'Annemin haberi yokken iki bileziğini aldım ve bunlara verdim' açıklamasında bulundu.

Yaklaşık sekiz yıldır TikTok üzerinden yayın yaptığını belirten Selda, “10 günde bir yayın açıyorum. Yayınlarda sohbet ediyoruz ve insanlar gönül rızasıyla hediye yolluyor” dedi. 

Sosyal medya fenomeni açıklamalarının devamında, 'Bana kim 5 milyonluk hediye atmış. Gökmen'le de canlı yayında tanıştık ve gözümü boyamak için bana hediyeler attı' ifadelerini kullanırken, hakkındaki ihbarların devam etmesi ve Gökmen’in itirazlarını sürdürmesi üzerine ise “Parası yoksa yayınıma girmeseydi. Hakkımdaki tüm bu iddiaları yargıya taşıyacağım” dedi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
