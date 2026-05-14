Yeraltı Dizisinin Azize'si Sevil Akı'dan Rol Arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na Övgü Dolu Sözler

Yeraltı dizisindeki Azize karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Sevil Akı, Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler adlı programına konuk oldu. Sevil Akı, burada Yeraltı'nda Bozo'yu canlandıran rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na övgüler sıraladı.

Yeraltı'nın Azize'si, Uraz Kaygılaroğlu için 'Bu kadar saygılı, bu kadar sevgili, bu kadar zarif bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. O kadar zarafetli davrandı ki çektiğimiz ilk sahneden itibaren neredeyse ayağa kalkacak kadar büyük bir saygıya sahip. Uraz çok çalışkan, lokomotif bir oyuncu. Çevresindeki herkese o güzel ruhunu ve çalışkanlığını geçiriyor.' ifadelerini kullandı.