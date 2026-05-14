Show TV'nin Yeni Yaz Dizisi "Muhtemel Aşk"ın Kadın Başrolü Belli Oldu

Esra Demirci - TV Editörü
14.05.2026 - 14:18

Show TV, yaz sezonunda dizi yayınlama kararı alan kanallardan biri oldu. Yaz sezonu için yeni dizi hazırlığına başlayan Show TV, 'Muhtemel Aşk' dizisini duyururken erkek başrollerin Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu olduğu açıklanmıştı. Birsen Altuntaş, yeni yaz dizisinin kadın başrol oyuncusunun belli olduğunu yazdı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV, yeni yaz dizisi "Muhtemel Aşk"ı duyurdu.

Yerli dizilerin sezon finali dönemine doğru kanallar yaz dizisi için hazırlıklara başladı. Bu sene çoğu kanal yaz dizisi furyasına geri dönüp yeni dizi projelerini ekrana getirmeye hazırlanırken bir yaz dizisi de Show TV'den geldi.

Birsen Altuntaş, Show TV'nin Muhtemel Aşk isimli yeni yaz dizisini duyurup başrollerin Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu olduğunu açıklamıştı. Altan Dönmez'in yöneteceği dizi hakkında yeni bir duyuru geldi. Muhtemel Aşk dizisinin kadın başrol oyuncusu belli oldu.

Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk'ın kadın başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ayça Ayşin Turan, yeni yaz dizisinde avukat Defne karakterine hayat verecek. Muhtemel Aşk'ta başroller Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu olurken Koç ve Turan, Vicdansız dizisi ve Sen İndandır filminin ardından 3. kez partner olacak.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
