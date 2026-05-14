Uzak Şehir'e Veda Etmeye Hazırlanan Burç Kümbetlioğlu, Boran'ın Nasıl Dirildiğini Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.05.2026 - 10:46

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu, karakterinin nasıl dirildiğini açıkladı. Yaz dizisi çektiği dönem Uzak Şehir'den teklif aldığını dile getiren Burç Kümbetlioğlu, diziye veda etmesine haftalar kala önemli açıklamalarda bulundu.

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu karakterinin dirilmesiyle diziye nasıl geri döndüğünü açıkladı.

Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir, 3. sezon onayı alarak yeni sezonda da ekranlarda olacak. Uzak Şehir'e veda edecek isimler Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu ve Şahin'e hayat veren Alper Çankaya olarak açıklanırken diziye dirilerek geri dönen Boran karakteri hakkında bomba açıklamalar geldi.

Sibel Arna'nın programına konuk olan Burç Kümbetlioğlu, Boran karakterinin diziye geri dönüşünün nasıl olduğunu açıkladı. Kümbetlioğlu o dönem hakkında 'Çift Kişilik Oda dizisini çekiyorduk. Yaz dönemine göre kötü reyting almıyordu ve bir anda kalktı enteresan şekilde. Boran'ı biz daha önce sorduk yaşamayacak deniyordu. Karar değişikliğiyle Boran dirildi. 10 bölüm yatarak oynayarak para kazanmam herkese dert oldu. Beni destekleyen de var, en başlarda linçleyen de çok oldu.' ifadelerini kullandı.

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'nun açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
