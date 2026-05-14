Uzak Şehir'e Veda Etmeye Hazırlanan Burç Kümbetlioğlu, Boran'ın Nasıl Dirildiğini Açıkladı

Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir, 3. sezon onayı alarak yeni sezonda da ekranlarda olacak. Uzak Şehir'e veda edecek isimler Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu ve Şahin'e hayat veren Alper Çankaya olarak açıklanırken diziye dirilerek geri dönen Boran karakteri hakkında bomba açıklamalar geldi.

Sibel Arna'nın programına konuk olan Burç Kümbetlioğlu, Boran karakterinin diziye geri dönüşünün nasıl olduğunu açıkladı. Kümbetlioğlu o dönem hakkında 'Çift Kişilik Oda dizisini çekiyorduk. Yaz dönemine göre kötü reyting almıyordu ve bir anda kalktı enteresan şekilde. Boran'ı biz daha önce sorduk yaşamayacak deniyordu. Karar değişikliğiyle Boran dirildi. 10 bölüm yatarak oynayarak para kazanmam herkese dert oldu. Beni destekleyen de var, en başlarda linçleyen de çok oldu.' ifadelerini kullandı.