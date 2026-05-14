Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’un Üçüncü Kez Partner Olması X’te Gündem Oldu

Yeni dizi Muhtemel Aşk’la birlikte yeniden aynı seti paylaşmaya hazırlanan ikili X platformunda gündeme geldi. Dizisever izleyiciler aynı yüzlerin ekranda olması ve aynı yüzlerin partner olması hakkında yorumlarda düşüncelerini paylaştı. Yaz sezonu yeni isimlerin ekrana çıkması için görece daha kolay bir dönemken diziseverler Muhtemel Aşk’ın cast seçimini eleştirdi.

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç, Muhtemel Aşk’tan önce Vicdansız ve Sen İnandır projeleri için kamera karşısına geçmişti. Üçüncü kez partner olmalarını destekleyenler de oldu desteklemeyenler de.