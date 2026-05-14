Serkan Çayoğlu, Eşi Özge Gürel'le Tanıştığı Kiraz Mevsimi Hakkında Yıllar Sonra Konuştu

Esra Demirci - TV Editörü
14.05.2026 - 17:00

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda rol alan Serkan Çayoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde konuk olduğu söyleşide bir döneme damga vuran yaz dizisi Kiraz Mevsimi hakkında konuştu. Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel'le tanışmasını sağladığı için dizinin hayatındaki yerinin ayrı olduğunu belirtti.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda rol alan Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel'le başrolü paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisi hakkında yıllar sonra konuştu.

Başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleşen söyleşide öğrencilerle buluştu. Kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çayoğlu, bir dönemin fenomen yapımlarından Kiraz Mevsimi hakkında da konuştu.

Şu sıralar TRT 1’de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, Kiraz Mevsimi’nin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Çayoğlu, “Kiraz Mevsimi’nin yeri bende çok ayrı. Eşimle Kiraz Mevsimi setinde tanıştık” ifadelerini kullanırken, salondaki öğrenciler ünlü oyuncunun sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
