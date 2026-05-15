Birinci de İkinci de Tüm Kategorilerde Düştü! 14 Mayıs Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2026 - 15:10

14 Mayıs Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Sevdiğim Sensin ve Halef dizilerinin ekrana geldiği günde zirvenin adı değişmese de her iki dizi de düşüş yaşadı. Üç kategoride birden düşüş yaşayan dizilerin sezon finali tarihleri de yaklaştı. Isınan havalar izlenme oranlarını şimdiden etkilemeye başladı.

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin 14 Mayıs Perşembe gününün de reyting zirvesinde yer aldı.

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde düşüş yaşayan Sevdiğim Sensin her şeye rağmen zirveyi bırakmadı. En yakın rakibi de düşüş yaşarken Survivor ve gündüz kuşağının zirve üzerindeki baskısı sürdü.

Halef de düşüş yaşamasına rağmen tüm kategorilerde ikinci olmayı başardı.

14 Mayıs Total Reyting Sonuçları

Sevdiğim Sensin 9.28

Halef Köklerin Çağrısı 6.22 

Esra Erol'da 4.83 

Sevdiğim Sensin (Özet) 4.57 

Müge Anlı İle Tatlı Sert 3.86 

Atv Ana Haber 3.35 

Survivor 3.24 

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3.20 

Halef Köklerin Çağrısı (Özet) 2.96 

Gelin 2.70

14 Mayıs AB Reyting Sonuçları

Sevdiğim Sensin 5.89 

Halef Köklerin Çağrısı 3.51 

Survivor 3.03 

Müge Anlı İle Tatlı Sert 2.90 

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 2.47 

Halef Köklerin Çağrısı (Özet) 2.22 

Esra Erol'da 2.15 

Sevdiğim Sensin (Özet) 2.10 

Atv Ana Haber 2.06 

Survivor Özet 1.89

14 Mayıs ABC1 Reyting Sonuçları

Sevdiğim Sensin 8.56 

Halef Köklerin Çağrısı 4.91 

Sevdiğim Sensin (Özet) 3.82 

Müge Anlı İle Tatlı Sert 3.61 

Esra Erol'da 3.55 

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3.26

Survivor 3.20 

Atv Ana Haber 2.68 

Halef Köklerin Çağrısı (Özet) 2.42 

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2.11

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
