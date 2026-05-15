article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Yunanistan'da Kaza Geçiren Stavros Floros'tan Hastaneden İlk Görüntü Geldi

Survivor Yunanistan'da Kaza Geçiren Stavros Floros'tan Hastaneden İlk Görüntü Geldi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2026 - 13:34

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros'un geçirdiği tekne kazası sonrası tedavisi sürüyor. Yarışmacı arkadaşı Mantisa, Stavros'la hastanede yaptığı görüntülü görüşmeden fotoğraf paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor Yunanistan'da yarışan Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşen deniz kazasında yaralanmıştı.

Survivor Yunanistan'da yarışan Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşen deniz kazasında yaralanmıştı.

Yarışma çekimlerinin yapıldığı saatlerin dışında ve programın rutin işleyişinden bağımsız bir alanda gerçekleşen kazada yaralanan Stavros'a ilk müdahale adada sağlık ekipleri tarafından yapılmış ve ardından bir hastaneye sevk edilmişti.

Kendine gelen ve bilinci açık olan Stavros'la ilgili ilk paylaşım yarışmacı arkadaşı Mantisa'dan geldi.

Kendine gelen ve bilinci açık olan Stavros'la ilgili ilk paylaşım yarışmacı arkadaşı Mantisa'dan geldi.

Stavros’la yaptığı görüntülü görüşmeden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mantisa, onun yeniden gülümsemesini görmenin kendileri için çok değerli olduğunu dile getirdi. Kazanın ardından moralini yüksek tuttuğu öğrenilen Stavros Floros’un tedavi süreci devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın