Gümüş'te Kıvanç Tatlıtuğ ile Başrolleri Paylaşan Songül Öden'den 'Öpüşme Sahnesi' İtirafı

Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2026 - 15:52

2005-2007 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Songül Öden'in paylaştığı Gümüş dizisi, Orta Doğu ve Balkanlar'da yarattığı devasa etkiyle 'Türk dizisi ihracatı' akımını başlatmıştı. 19 yıl önce final yapan dizi, Songül Öden'in itirafıyla yeniden gündem oldu.

Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Gümüş dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Köylü ve mütevazı bir kız olan Gümüş’ün, çocukluğundan beri aşık olduğu zengin ve İstanbullu Mehmet Şadoğlu ile evlenmesini konu alan Gümüş, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelmişti. Best Model seçildikten sonra Kıvanç Tatlıtuğ’un aktör olarak parladığı ve 'yıldız' mertebesine yükseldiği ilk proje olan Gümüş, aynı zamanda Arap dünyasında 'Noor' adıyla yayınlanmış ve final bölümüyle yaklaşık 85 milyon kişiyi ekran başına kilitleyerek bir rekor kırmıştı.

Gümüş'ü 19 yıl sonra yeniden gündeme taşıyan mesele uluslararası başarısı değil, Songül Öden'in itirafı oldu.

Songül Öden, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı programında 'Dolayısıyla da eve çok geç gidiyordum. Annem de benim hayatımı... Çok kıvırcık, uzun saçlarım vardı ve sigara içiliyordu o zaman buralarda. Benim sigara içtiğime ve batakhaneye düştüğüme falan inanıyordu annem. 'Üniversiteye başladı ve bu kız batakhaneye düştü, kaybettik' falan diye annem çok yüklendi bana. Şimdi gülerek anlatıyorum ama o zaman için çok hüzünlü yıllardı benim için. Sonra o bir süre sonra alıştı. Ben onu 'TRT'de spiker olacağım' diye kandırdım. Daha akıllı uslu, işte hep tayyör giyen, gidişi belli gelişi belli falan... Gümüş’teki öpüşme sahnelerinde annem kaç kere hastaneye kaldırıldı! Yani çok zorluydu benim için, 'Nasıl olabilir bu?' falan diye. Sonra hep diyorum; annem Avrupa Birliği'ne girdi sonra. Diyelim ki bizimle ilgili yalan bir haber çıkıyor; annem anlatıyor, 'Niye inanıyorsunuz bunlara?' falan diye annem beni savunuyor artık. Beni ve mesleğimi... Oraya geldik. Şu anda çok mutlu, çok gururlu. Anlayabiliyorum onun korkularını...' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
