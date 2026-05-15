Gümüş'te Kıvanç Tatlıtuğ ile Başrolleri Paylaşan Songül Öden'den 'Öpüşme Sahnesi' İtirafı

Songül Öden, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı programında 'Dolayısıyla da eve çok geç gidiyordum. Annem de benim hayatımı... Çok kıvırcık, uzun saçlarım vardı ve sigara içiliyordu o zaman buralarda. Benim sigara içtiğime ve batakhaneye düştüğüme falan inanıyordu annem. 'Üniversiteye başladı ve bu kız batakhaneye düştü, kaybettik' falan diye annem çok yüklendi bana. Şimdi gülerek anlatıyorum ama o zaman için çok hüzünlü yıllardı benim için. Sonra o bir süre sonra alıştı. Ben onu 'TRT'de spiker olacağım' diye kandırdım. Daha akıllı uslu, işte hep tayyör giyen, gidişi belli gelişi belli falan... Gümüş’teki öpüşme sahnelerinde annem kaç kere hastaneye kaldırıldı! Yani çok zorluydu benim için, 'Nasıl olabilir bu?' falan diye. Sonra hep diyorum; annem Avrupa Birliği'ne girdi sonra. Diyelim ki bizimle ilgili yalan bir haber çıkıyor; annem anlatıyor, 'Niye inanıyorsunuz bunlara?' falan diye annem beni savunuyor artık. Beni ve mesleğimi... Oraya geldik. Şu anda çok mutlu, çok gururlu. Anlayabiliyorum onun korkularını...' açıklamasında bulundu.