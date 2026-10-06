Daha 17'nin Yıldızının Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Gençliğini Canlandıracağı İddia Edildi

Hikâye Eşref'in ilk yıllarına uzandığı için dizide genç bir Eşref'e de ihtiyaç olacak. Kulislerden aktarılan bilgilere göre bu rol için akla gelen isim Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak oldu.

İddia kısa sürede pek çok haber sitesinde kesinleşmiş bir bilgi gibi yer aldı. Ancak TİMS&B ya da Prime Video cephesinden bu yönde bir açıklama yapılmadı, genç oyuncu da sosyal medyada projeyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Yani genç Eşref'in kim olacağı sorusu resmi olarak hâlâ yanıt bekliyor.

İddianın dikkat çeken bir yanı da Çağan Efe Ak'ın, Çağatay Ulusoy'a olan benzerliğiyle daha önce de konuşulmuş olması. Peki iddia doğruysa genç oyuncunun takvimi nasıl işleyecek? Daha 17 yeni sezonda yayınını sürdürdüğü için Çağan Efe Ak da tıpkı Görkem Sevindik gibi iki set arasında mekik dokumak zorunda kalabilir.