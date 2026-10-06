article/comments
article/share
Haberler
TV
Daha 17'nin Yıldızının Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Gençliğini Canlandıracağı İddia Edildi

Daha 17'nin Yıldızının Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Gençliğini Canlandıracağı İddia Edildi

yerli dizi Eşref Rüya Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 15:02 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 15:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eşref Tek için hazırlıklar hız kesmeden sürerken kadroyla ilgili yeni bir iddia gündem oldu. Çağatay Ulusoy'un Eşref'ine gençlik yıllarında kimin hayat vereceği sorusuna Daha 17'den bir isim öne sürüldü. Ancak ne yapım şirketinden ne de oyuncunun kendisinden henüz bir doğrulama geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eşref Tek, Eşref'in yeraltı dünyasının zirvesine çıkmadan önceki yıllarını anlatacak.

Eşref Tek, Eşref'in yeraltı dünyasının zirvesine çıkmadan önceki yıllarını anlatacak.

Kanal D'de 47 bölüm boyunca ekrana gelen Eşref Rüya'nın ardından hayranların beklediği haber 30 Eylül'de geldi. TİMS&B, Eşref'in geçmişine uzanan Eşref Tek'i 'Her efsanenin bir başlangıcı vardır' notuyla duyurdu. Dizi bu kez televizyona uğramadan doğrudan Prime Video'da yayınlanacak.

Çağatay Ulusoy da projeyi kendi hesabından paylaşarak Eşref'e geri döneceğini gösterdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'nın sevilen Kadir'i Görkem Sevindik de aynı karakterle kadroda yer alacak.

Yine aynı habere göre 8 bölümlük dizi 1 Kasım'da sete çıkacak. Senaryoyu Eşref Rüya'nın senaristlerinden Ethem Özışık yazacak, yönetmen koltuğunda ise yine Uluç Bayraktar oturacak.

Eşref'in gençliğine Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak'ın hayat vereceği iddia edildi.

Eşref'in gençliğine Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak'ın hayat vereceği iddia edildi.

Hikâye Eşref'in ilk yıllarına uzandığı için dizide genç bir Eşref'e de ihtiyaç olacak. Kulislerden aktarılan bilgilere göre bu rol için akla gelen isim Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak oldu.

İddia kısa sürede pek çok haber sitesinde kesinleşmiş bir bilgi gibi yer aldı. Ancak TİMS&B ya da Prime Video cephesinden bu yönde bir açıklama yapılmadı, genç oyuncu da sosyal medyada projeyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Yani genç Eşref'in kim olacağı sorusu resmi olarak hâlâ yanıt bekliyor.

İddianın dikkat çeken bir yanı da Çağan Efe Ak'ın, Çağatay Ulusoy'a olan benzerliğiyle daha önce de konuşulmuş olması. Peki iddia doğruysa genç oyuncunun takvimi nasıl işleyecek? Daha 17 yeni sezonda yayınını sürdürdüğü için Çağan Efe Ak da tıpkı Görkem Sevindik gibi iki set arasında mekik dokumak zorunda kalabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın