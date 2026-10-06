Daha 17'nin Yıldızının Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Gençliğini Canlandıracağı İddia Edildi
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Eşref Tek için hazırlıklar hız kesmeden sürerken kadroyla ilgili yeni bir iddia gündem oldu. Çağatay Ulusoy'un Eşref'ine gençlik yıllarında kimin hayat vereceği sorusuna Daha 17'den bir isim öne sürüldü. Ancak ne yapım şirketinden ne de oyuncunun kendisinden henüz bir doğrulama geldi.
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Eşref Tek, Eşref'in yeraltı dünyasının zirvesine çıkmadan önceki yıllarını anlatacak.
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Eşref'in gençliğine Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak'ın hayat vereceği iddia edildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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