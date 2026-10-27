Yalı Çapkını'nın Ekibi Hazırlıyor: Canan Tan'ın Töreyle Sınanan Aşkı Anlatan Piraye Romanı Dizi Oluyor!
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Yalı Çapkını, Masumlar Apartmanı ve Sahipsizler gibi sevilen yapımların arkasındaki OGM Pictures, yeni projesi için kitap okurlarının çok iyi tanıdığı bir romana uzandı. Usta yazar Canan Tan'ın 2003'te yayımlanan Piraye'si ekrana uyarlanıyor ve dizinin Diyarbakır'da çekilmesi planlanıyor. Henüz yayınlanacağı kanal netleşmeyen projenin yönetmen koltuğu için de izleyicinin yakından tanıdığı bir isimle görüşmeler sürüyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Canan Tan'ın 2003'te yayımlanan Piraye romanı, yazarın en çok konuşulan kitaplarından biri oldu.
Piraye romanının konusu, İstanbul'da başlayan bir aşkın töre baskısıyla nasıl sınandığını anlatıyor.
Piraye dizisinin Diyarbakır'da çekilmesi planlanırken yönetmenlik için Yalı Çapkını'nın Burcu Alptekin'iyle görüşülüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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