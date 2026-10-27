Yalı Çapkını'nın Ekibi Hazırlıyor: Canan Tan'ın Töreyle Sınanan Aşkı Anlatan Piraye Romanı Dizi Oluyor!

Canan Tan, Eroinle Dans, En Son Yürekler Ölür, Yüreğim Seni Çok Sevdi ve Hasret gibi romanlarıyla çok satanlar listelerinde adı sık sık geçen yazarlardan biri. Kadın kimliğini, aile baskısını ve töreyi merkeze alan hikâyeleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşan yazarın en çok konuşulan kitaplarından biri de 2003'te Doğan Kitap etiketiyle raflara çıkan Piraye oldu. 424 sayfalık roman, kahramanının kendi ağzından anlatılan akıcı yapısı sayesinde ilk yayımlandığı günden bu yana kuşaktan kuşağa elden ele dolaşıyor. Kitabın bu kadar sevilmesinin sırrı ise okuru Diyarbakır'dan İstanbul'a uzanan, hem tutkulu hem de bir o kadar yaralı bir hayat hikâyesinin tam ortasına bırakmasında saklı.