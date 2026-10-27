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Yalı Çapkını'nın Ekibi Hazırlıyor: Canan Tan'ın Töreyle Sınanan Aşkı Anlatan Piraye Romanı Dizi Oluyor!

Yalı Çapkını'nın Ekibi Hazırlıyor: Canan Tan'ın Töreyle Sınanan Aşkı Anlatan Piraye Romanı Dizi Oluyor!

dizi Kitap
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 13:54
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Yalı Çapkını, Masumlar Apartmanı ve Sahipsizler gibi sevilen yapımların arkasındaki OGM Pictures, yeni projesi için kitap okurlarının çok iyi tanıdığı bir romana uzandı. Usta yazar Canan Tan'ın 2003'te yayımlanan Piraye'si ekrana uyarlanıyor ve dizinin Diyarbakır'da çekilmesi planlanıyor. Henüz yayınlanacağı kanal netleşmeyen projenin yönetmen koltuğu için de izleyicinin yakından tanıdığı bir isimle görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Canan Tan'ın 2003'te yayımlanan Piraye romanı, yazarın en çok konuşulan kitaplarından biri oldu.

Canan Tan'ın 2003'te yayımlanan Piraye romanı, yazarın en çok konuşulan kitaplarından biri oldu.

Canan Tan, Eroinle Dans, En Son Yürekler Ölür, Yüreğim Seni Çok Sevdi ve Hasret gibi romanlarıyla çok satanlar listelerinde adı sık sık geçen yazarlardan biri. Kadın kimliğini, aile baskısını ve töreyi merkeze alan hikâyeleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşan yazarın en çok konuşulan kitaplarından biri de 2003'te Doğan Kitap etiketiyle raflara çıkan Piraye oldu. 424 sayfalık roman, kahramanının kendi ağzından anlatılan akıcı yapısı sayesinde ilk yayımlandığı günden bu yana kuşaktan kuşağa elden ele dolaşıyor. Kitabın bu kadar sevilmesinin sırrı ise okuru Diyarbakır'dan İstanbul'a uzanan, hem tutkulu hem de bir o kadar yaralı bir hayat hikâyesinin tam ortasına bırakmasında saklı.

Piraye romanının konusu, İstanbul'da başlayan bir aşkın töre baskısıyla nasıl sınandığını anlatıyor.

Piraye romanının konusu, İstanbul'da başlayan bir aşkın töre baskısıyla nasıl sınandığını anlatıyor.

Romanın kalbinde, İstanbul'da üniversite okurken Güneydoğu Anadolu'dan gelen ve köklü geleneklere bağlı bir ailenin oğlu olan Haşim'e âşık olan Piraye var. Aydın bir babanın kızı olarak özgür bir ortamda yetişen ve diş hekimliği okuyan genç kadın için bu tutkulu aşk kısa sürede evliliğe dönüşüyor. Düğünün ardından Haşim'in ailesinin baskıcı tavrı gün yüzüne çıkınca Piraye, ailesine giderek daha sıkı bağlanan ve zamanla tanıyamayacağı kadar değişen bir eşle hayatını yeniden kurmak zorunda kalıyor. Canan Tan bu hikâye üzerinden töre uygulamalarını, kadının birey olarak var olma mücadelesini ve doğu ile batı arasında sıkışıp kalan bir evliliği tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Okurları yıllar önce derinden sarsan bu çatışmanın ekranda nasıl karşılık bulacağı da şimdiden merak konusu.

Piraye dizisinin Diyarbakır'da çekilmesi planlanırken yönetmenlik için Yalı Çapkını'nın Burcu Alptekin'iyle görüşülüyor.

Piraye dizisinin Diyarbakır'da çekilmesi planlanırken yönetmenlik için Yalı Çapkını'nın Burcu Alptekin'iyle görüşülüyor.

Romanın Diyarbakır'dan başlayan hikâyesiyle örtüşen bir kararla dizinin çekimlerinin de Diyarbakır'da yapılması planlanıyor. Projenin yönetmen koltuğu için ise Burcu Alptekin'le görüşmelerin sürdüğü konuşuluyor; Alptekin, yine OGM Pictures imzası taşıyan Yalı Çapkını'nı üç sezon boyunca yöneten isim olarak biliniyor. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa yapım şirketi ile yönetmen, Yalı Çapkını'nın ardından bu kez bir roman uyarlamasında yeniden yan yana gelecek. Piraye dizisinin oyuncuları ise henüz açıklanmadı ve Piraye ile Haşim karakterlerine kimlerin hayat vereceği, dizinin hangi kanalda yayınlanacağıyla birlikte merakla bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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