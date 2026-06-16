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Çağla Şıkel ve Eski Eşi Emre Altuğ Arasındaki Boy Farkı X Kullanıcıları Arasında Mizah Konusu Oldu!

Çağla Şıkel ve Eski Eşi Emre Altuğ Arasındaki Boy Farkı X Kullanıcıları Arasında Mizah Konusu Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.06.2026 - 12:50
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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, yıllar önce boşanmış olsalar da çocukları Kuzey ve Uzay için bir araya gelmeye devam eden örnek eski çiftler arasında gösteriliyor. Özel hayatlarında yeni sayfalar açmalarına rağmen aile bağlarını koparmayan ikili, bu kez oğulları Uzay'ın ortaokul mezuniyetinde buluştu. Mezuniyet töreninden gelen samimi kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, kullanıcıların dikkatini bambaşka bir detay çekti. Çağla Şıkel'in topuklu ayakkabılarıyla birlikte daha da belirginleşen boy farkı, Emre Altuğ'la yan yana verdikleri pozların kısa sürede gündem olmasına neden oldu.

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Türk magazin dünyasının en sevilen eski çiftlerinden Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, yıllar önce yollarını ayırmış olsalar da çocukları söz konusu olduğunda bir araya gelmeye devam ediyor.

Türk magazin dünyasının en sevilen eski çiftlerinden Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, yıllar önce yollarını ayırmış olsalar da çocukları söz konusu olduğunda bir araya gelmeye devam ediyor.

2008 yılında evlenen, Kuzey ve Uzay adında iki çocuk sahibi olan çift, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ancak ayrılıklarının üzerinden geçen yıllara rağmen birbirlerine duydukları saygıyı hiç kaybetmeyen ikili, bugün hâlâ 'örnek eski eşler' denildiğinde akla gelen ilk isimler arasında yer alıyor.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, boşandıktan sonra magazin dünyasında örneği az görülen bir ilişki sürdürdü. Ne birbirleri hakkında olumsuz açıklamalar yaptılar ne de çocuklarını arada bıraktılar. Doğum günlerinden yılbaşı kutlamalarına, okul etkinliklerinden özel günlere kadar birçok organizasyonda birlikte görüntülendiler.

Bu nedenle Uzay'ın mezuniyet töreninde de ikilinin yan yana olması kimseyi şaşırtmadı.

Bu nedenle Uzay'ın mezuniyet töreninde de ikilinin yan yana olması kimseyi şaşırtmadı.

Aksine sosyal medyada en çok konuşulan konu, eski eşlerin ne kadar uyumlu ve samimi görünmeye devam ettiği oldu.Özel hayatlarında yeni ilişkilere yelken açmış olsalar da çocuklarının her önemli gününde yan yana olmayı sürdüren Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, bu kez küçük oğulları Uzay'ın ortaokul mezuniyeti için bir araya geldi. Ancak mezuniyetten paylaşılan görüntüler sosyal medyada bambaşka bir detayın konuşulmasına neden oldu!

Mezuniyet töreninden paylaşılan fotoğraf ve videolarda Çağla Şıkel'in şıklığı yine dikkat çekti. Ancak sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan detay, ünlü model ile Emre Altuğ arasındaki boy farkı oldu.

Bilindiği gibi Çağla Şıkel uzun yıllar podyumların en başarılı modellerinden biri olarak çalıştı. Yaklaşık 1.80 boyundaki Şıkel'in tercih ettiği yüksek topuklu ayakkabılar da eklenince ortaya sosyal medyanın eğlence malzemesi haline gelen görüntüler çıktı.

Emre Altuğ'un yanında oldukça uzun görünen Çağla Şıkel'in görüntüleri kısa sürede X'te yayılmaya başladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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