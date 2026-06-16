Çağla Şıkel ve Eski Eşi Emre Altuğ Arasındaki Boy Farkı X Kullanıcıları Arasında Mizah Konusu Oldu!

Aksine sosyal medyada en çok konuşulan konu, eski eşlerin ne kadar uyumlu ve samimi görünmeye devam ettiği oldu.Özel hayatlarında yeni ilişkilere yelken açmış olsalar da çocuklarının her önemli gününde yan yana olmayı sürdüren Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, bu kez küçük oğulları Uzay'ın ortaokul mezuniyeti için bir araya geldi. Ancak mezuniyetten paylaşılan görüntüler sosyal medyada bambaşka bir detayın konuşulmasına neden oldu!

Mezuniyet töreninden paylaşılan fotoğraf ve videolarda Çağla Şıkel'in şıklığı yine dikkat çekti. Ancak sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan detay, ünlü model ile Emre Altuğ arasındaki boy farkı oldu.

Bilindiği gibi Çağla Şıkel uzun yıllar podyumların en başarılı modellerinden biri olarak çalıştı. Yaklaşık 1.80 boyundaki Şıkel'in tercih ettiği yüksek topuklu ayakkabılar da eklenince ortaya sosyal medyanın eğlence malzemesi haline gelen görüntüler çıktı.

Emre Altuğ'un yanında oldukça uzun görünen Çağla Şıkel'in görüntüleri kısa sürede X'te yayılmaya başladı.