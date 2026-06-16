Çağla Şıkel ve Eski Eşi Emre Altuğ Arasındaki Boy Farkı X Kullanıcıları Arasında Mizah Konusu Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, yıllar önce boşanmış olsalar da çocukları Kuzey ve Uzay için bir araya gelmeye devam eden örnek eski çiftler arasında gösteriliyor. Özel hayatlarında yeni sayfalar açmalarına rağmen aile bağlarını koparmayan ikili, bu kez oğulları Uzay'ın ortaokul mezuniyetinde buluştu. Mezuniyet töreninden gelen samimi kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, kullanıcıların dikkatini bambaşka bir detay çekti. Çağla Şıkel'in topuklu ayakkabılarıyla birlikte daha da belirginleşen boy farkı, Emre Altuğ'la yan yana verdikleri pozların kısa sürede gündem olmasına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk magazin dünyasının en sevilen eski çiftlerinden Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, yıllar önce yollarını ayırmış olsalar da çocukları söz konusu olduğunda bir araya gelmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu nedenle Uzay'ın mezuniyet töreninde de ikilinin yan yana olması kimseyi şaşırtmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın