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Ormanlar Fidana, Fidanlar Ağaca: Doğa İle İlgili Yazılmış Şarkılar Neler?

etiket Ormanlar Fidana, Fidanlar Ağaca: Doğa İle İlgili Yazılmış Şarkılar Neler?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 23:45

Cemreler düştü, kış geçti gitti ve bahar mevsimine geçiş yaptık! Doğa cıvıl cıvıl; ağaçlar yeşermeye başladı, kuşlar göç yolunda, yeşil rengi daha çok görmeye başlıyoruz. 🍀 🌲 🌱

Böylesi güzel bir mevsime geçiş yaparız da bununla ilgili şarkılara göz atmaz mıyız? Elbette atarız!

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Michael Jackson - Earth Song

Neil Young - Natural Beauty

will.i.am - SOS (Mother Nature)

Marvin Gaye - Mercy Mercy Me (The Ecology)

Metallica - Blackened

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Childish Gambino - Feels Like Summer

The Velvet Underground - Who Loves The Sun

Jamiroquai - When You Gonna Learn?

Depeche Mode - The Landscape Is Changing

Joni Mitchell - Big Yellow Taxi

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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