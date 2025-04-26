Ormanlar Fidana, Fidanlar Ağaca: Doğa İle İlgili Yazılmış Şarkılar Neler?

Cemreler düştü, kış geçti gitti ve bahar mevsimine geçiş yaptık! Doğa cıvıl cıvıl; ağaçlar yeşermeye başladı, kuşlar göç yolunda, yeşil rengi daha çok görmeye başlıyoruz. 🍀 🌲 🌱

Böylesi güzel bir mevsime geçiş yaparız da bununla ilgili şarkılara göz atmaz mıyız? Elbette atarız!