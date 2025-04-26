Ormanlar Fidana, Fidanlar Ağaca: Doğa İle İlgili Yazılmış Şarkılar Neler?
Cemreler düştü, kış geçti gitti ve bahar mevsimine geçiş yaptık! Doğa cıvıl cıvıl; ağaçlar yeşermeye başladı, kuşlar göç yolunda, yeşil rengi daha çok görmeye başlıyoruz. 🍀 🌲 🌱
Böylesi güzel bir mevsime geçiş yaparız da bununla ilgili şarkılara göz atmaz mıyız? Elbette atarız!
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Michael Jackson - Earth Song
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Neil Young - Natural Beauty
will.i.am - SOS (Mother Nature)
Marvin Gaye - Mercy Mercy Me (The Ecology)
Metallica - Blackened
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Childish Gambino - Feels Like Summer
The Velvet Underground - Who Loves The Sun
Jamiroquai - When You Gonna Learn?
Depeche Mode - The Landscape Is Changing
Joni Mitchell - Big Yellow Taxi
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