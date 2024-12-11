Becao İtirafı: Mourinho'dan Herkesin Merak Ettiği Soruya Cevap!
Becao İtirafı: Mourinho'dan Herkesin Merak Ettiği Soruya Cevap!
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, tüm futbol dünyasının merak ettiği Samet Akaydin tercihi hakkında konuştu. Becao'yu neden oynatmadığı ilk kez bu kadar net bir dille ifade etti. Transfer göndermesinde bulundu.
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Sezon başından bu yana oynattığı oyunla, futbolcu tercihleriyle gündemden düşmeyen Mourinho, Athletic maçının ardından çok konuşulacak ifadeler kullandı.
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İspanya ekibine 2-0 kaybeden Portekizli, ilk gole sebep olan Samet'e bir süredir şans vermesini, Becao'yu yedek bırakmasının nedenini kısaca özetledi.
61 yaşındaki çalıştırıcı, Becao'nun teknik kapasitesinin yeterli olmadığını belirtti. 👇
"Becao neden oynamadı diye merak ediyorsunuz, çünkü ben teknik ve geriden iyi top çıkaran bir stoper istiyorum."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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