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Becao İtirafı: Mourinho'dan Herkesin Merak Ettiği Soruya Cevap!

Becao İtirafı: Mourinho'dan Herkesin Merak Ettiği Soruya Cevap!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 22:05

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, tüm futbol dünyasının merak ettiği Samet Akaydin tercihi hakkında konuştu. Becao'yu neden oynatmadığı ilk kez bu kadar net bir dille ifade etti. Transfer göndermesinde bulundu.

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Sezon başından bu yana oynattığı oyunla, futbolcu tercihleriyle gündemden düşmeyen Mourinho, Athletic maçının ardından çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Sezon başından bu yana oynattığı oyunla, futbolcu tercihleriyle gündemden düşmeyen Mourinho, Athletic maçının ardından çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İspanya ekibine 2-0 kaybeden Portekizli, ilk gole sebep olan Samet'e bir süredir şans vermesini, Becao'yu yedek bırakmasının nedenini kısaca özetledi.

İspanya ekibine 2-0 kaybeden Portekizli, ilk gole sebep olan Samet'e bir süredir şans vermesini, Becao'yu yedek bırakmasının nedenini kısaca özetledi.

61 yaşındaki çalıştırıcı, Becao'nun teknik kapasitesinin yeterli olmadığını belirtti. 👇

61 yaşındaki çalıştırıcı, Becao'nun teknik kapasitesinin yeterli olmadığını belirtti. 👇

"Becao neden oynamadı diye merak ediyorsunuz, çünkü ben teknik ve geriden iyi top çıkaran bir stoper istiyorum."

"Becao neden oynamadı diye merak ediyorsunuz, çünkü ben teknik ve geriden iyi top çıkaran bir stoper istiyorum."

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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