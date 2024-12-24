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Bir Hafta Boyunca Hiç Oturmayan Adam Vücudunda Neler Olduğunu Anlattı!

Bir Hafta Boyunca Hiç Oturmayan Adam Vücudunda Neler Olduğunu Anlattı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 13:39

Uzun süre oturmanın sağlığa zararları artık herkes tarafından biliniyor. Peki ya hiç oturmazsak ne olur? Bir YouTuber, bu sorunun cevabını öğrenmek için kendisini sıra dışı bir deneye tabi tuttu. Tam bir hafta boyunca hiçbir şekilde oturmayan adam, bu süreçte vücudunda meydana gelen değişimleri ve karşılaştığı zorlukları detaylı bir şekilde paylaştı.

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YouTuber pigmie, her gün ortalama 9,5 saat oturan bir Amerikalının aksine bir hafta boyunca oturmayarak bu rutini kırmayı amaçladı. Uyku için kendisine 8 saatlik bir izin tanıyan pigmie, uyanık olduğu her dakikayı ayakta geçirdi.

YouTuber pigmie, her gün ortalama 9,5 saat oturan bir Amerikalının aksine bir hafta boyunca oturmayarak bu rutini kırmayı amaçladı. Uyku için kendisine 8 saatlik bir izin tanıyan pigmie, uyanık olduğu her dakikayı ayakta geçirdi.

Deney sırasında bir ayakta çalışma masası edinen YouTuber, normal işlerini aksatmadan yürütmeye çalıştı. İlk günler her şey yolunda gibiydi. Hatta pigmie, "Vücudumda her şey doğru yönde ilerliyor gibi hissediyordum." diyerek deneyimin başlangıcındaki pozitif düşüncelerini dile getirdi.

Deney sırasında bir ayakta çalışma masası edinen YouTuber, normal işlerini aksatmadan yürütmeye çalıştı. İlk günler her şey yolunda gibiydi. Hatta pigmie, "Vücudumda her şey doğru yönde ilerliyor gibi hissediyordum." diyerek deneyimin başlangıcındaki pozitif düşüncelerini dile getirdi.

Ancak işler, tuvalet kullanımısı konusunda tuhaf bir hal aldı. Oturmadan tuvalet ihtiyacını gidermenin ne kadar zor olduğunu fark eden pigmie, bu deneyimin sandığından çok daha fazla fiziksel ve mental güç gerektirdiğini anladı.

Ancak işler, tuvalet kullanımısı konusunda tuhaf bir hal aldı. Oturmadan tuvalet ihtiyacını gidermenin ne kadar zor olduğunu fark eden pigmie, bu deneyimin sandığından çok daha fazla fiziksel ve mental güç gerektirdiğini anladı.

  • Eklem ağrıları baş gösterdi.

  • Aşırı yorgunluk hissetmeye başladı.

  • Duruş bozuklukları oluştu.

Deney ilerledikçe pigmie'nin vücudu alarm vermeye başladı. İlk başlarda ayakta durmanın faydalarını hissetse de zamanla:

Deney ilerledikçe pigmie'nin vücudu alarm vermeye başladı. İlk başlarda ayakta durmanın faydalarını hissetse de zamanla:

İşin ilginç yanı, tüm bu fiziksel zorlukların yanında pigmie, kendini sürekli aç hissettiğini belirtti. Günlük yeme alışkanlıklarının çok daha üzerine çıkarak, neredeyse sürekli bir şeyler tüketmek zorunda kaldı.

İşin ilginç yanı, tüm bu fiziksel zorlukların yanında pigmie, kendini sürekli aç hissettiğini belirtti. Günlük yeme alışkanlıklarının çok daha üzerine çıkarak, neredeyse sürekli bir şeyler tüketmek zorunda kaldı.

Sonuç olarak bir hafta sonunda tartıya çıktığında yaklaşık yarım kilo aldığı ortaya çıktı. Ayakta kalmak her ne kadar enerji tüketse de artan iştah bu dengeyi bozmuştu.

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Bir hafta boyunca hiç oturmamak, pigmie'nin sindirim sistemi üzerinde ilginç etkiler yarattı. Sindiriminin çok daha düzenli ve hızlı çalıştığını fark eden YouTuber, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

Bir hafta boyunca hiç oturmamak, pigmie'nin sindirim sistemi üzerinde ilginç etkiler yarattı. Sindiriminin çok daha düzenli ve hızlı çalıştığını fark eden YouTuber, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

'Gün boyu ayakta kalmak sindirim sistemimin daha iyi çalışmasını sağladı. Sanki her şey daha hızlı ve daha pürüzsüz ilerliyordu.'

Ancak her güzel şeyin bir de bedeli vardı. Deneyin sonunda pigmie, sırtında ve omuzlarında belirgin bir duruş bozukluğu geliştirdi. Omuzları öne doğru eğilmiş ve üst sırtında bir kamburluk oluşmuştu.

Ancak her güzel şeyin bir de bedeli vardı. Deneyin sonunda pigmie, sırtında ve omuzlarında belirgin bir duruş bozukluğu geliştirdi. Omuzları öne doğru eğilmiş ve üst sırtında bir kamburluk oluşmuştu.

Buna rağmen, bel omurgasında daha iyi bir duruş fark ettiğini belirtti. Alt sırtındaki eğim, ayakta kalmaya adapte olmuş ve daha sağlıklı bir forma kavuşmuştu.

Deneyin sonunda pigmie, bir hafta boyunca oturmamanın inanılmaz derecede zor ve yorucu olduğunu, ancak bazı beklenmedik faydalar da sağladığını dile getirdi.

Deneyin sonunda pigmie, bir hafta boyunca oturmamanın inanılmaz derecede zor ve yorucu olduğunu, ancak bazı beklenmedik faydalar da sağladığını dile getirdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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