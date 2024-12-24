Bir Hafta Boyunca Hiç Oturmayan Adam Vücudunda Neler Olduğunu Anlattı!

Uzun süre oturmanın sağlığa zararları artık herkes tarafından biliniyor. Peki ya hiç oturmazsak ne olur? Bir YouTuber, bu sorunun cevabını öğrenmek için kendisini sıra dışı bir deneye tabi tuttu. Tam bir hafta boyunca hiçbir şekilde oturmayan adam, bu süreçte vücudunda meydana gelen değişimleri ve karşılaştığı zorlukları detaylı bir şekilde paylaştı.