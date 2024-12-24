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Hesap Makinelerindeki M'li Tuşlar Ne İşe Yarıyor? Kullanımını Öğrenince Çok İşinize Yarayacak!

Hesap Makinelerindeki M'li Tuşlar Ne İşe Yarıyor? Kullanımını Öğrenince Çok İşinize Yarayacak!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 16:10

Hesap makinelerindeki M'li tuşlar, çoğu kişinin göz ardı ettiği faydalı özelliklerdir. Bu tuşlar hesaplamaları hızlandırır ve daha pratik hale getirir. Özellikle uzun işlemlerde büyük kolaylık sağlar. Kullanımı basit ama etkili bir yöntem sunar. Peki, bu tuşlar tam olarak ne işe yarıyor?

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M+ Tuşu: Belleğe Ekleme

M+ Tuşu: Belleğe Ekleme

M+ tuşu, hesap makinesinin belleğine bir sayı eklemek için kullanılır. Örneğin, bir sayı hesapladınız ve bunu daha sonra kullanmak istiyorsunuz. M+ tuşuna basarak bu sayıyı belleğe kaydedebilirsiniz.

Birden fazla sayıyı toplarken, her bir sonucu M+ tuşu ile belleğe ekleyebilir ve sonunda bu değerleri toplu olarak alabilirsiniz.

Birden fazla sayıyı toplarken, her bir sonucu M+ tuşu ile belleğe ekleyebilir ve sonunda bu değerleri toplu olarak alabilirsiniz.

M- Tuşu: Bellekten Çıkarma

M- Tuşu: Bellekten Çıkarma

M- tuşu ise bellekteki sayıdan belirli bir değeri çıkarmak için kullanılır. Örneğin, bellekte 50 var ve 10'u çıkarmak istiyorsunuz. İlgili işlemi yaptıktan sonra M- tuşuna basarak sonucu belleğe kaydedebilirsiniz.

MR Tuşu: Belleği Geri Çağırma

MR Tuşu: Belleği Geri Çağırma

MR, 'Memory Recall' yani belleği geri çağırma anlamına gelir. Bellekte tuttuğunuz değeri görüntülemek ve kullanmak için MR tuşuna basabilirsiniz.

Örneğin, daha önce M+ ile eklediğiniz bir değeri görmek istediğinizde MR tuşu size yardımcı olacaktır.

MC Tuşu: Belleği Temizleme

MC Tuşu: Belleği Temizleme

MC, 'Memory Clear' yani belleği temizleme anlamına gelir. Bellekte kayıtlı olan tüm değerleri sıfırlar.

Bir sonraki hesaplamaya temiz bir bellekle başlamak istiyorsanız, MC tuşu tam da bu iş için var.

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Birden fazla işlemi aynı anda yapmak istediğinizde, uzun ve karmaşık hesaplamalarda ara değerleri kaydetmek gerektiğinde veya tekrar eden hesaplamalarda zamanı verimli kullanmak istediğinizde bu tuşları kullanabilirsiniz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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