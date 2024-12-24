Hesap Makinelerindeki M'li Tuşlar Ne İşe Yarıyor? Kullanımını Öğrenince Çok İşinize Yarayacak!

Hesap makinelerindeki M'li tuşlar, çoğu kişinin göz ardı ettiği faydalı özelliklerdir. Bu tuşlar hesaplamaları hızlandırır ve daha pratik hale getirir. Özellikle uzun işlemlerde büyük kolaylık sağlar. Kullanımı basit ama etkili bir yöntem sunar. Peki, bu tuşlar tam olarak ne işe yarıyor?