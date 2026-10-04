Hindistan Maçında Vinicius Gündemde: Uzaylı ve Dublör İddiaları Yeniden Alevlendi
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Brezilya'nın Hindistan'ı 4-0 yendiği maçla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Maçın ardından paylaşılan görüntüler tartışma yarattı, haftalardır dolaşan komplo teorileri de yeniden konuşulmaya başladı. Bu teorilerde Vinicius'un uzaylılar tarafından kaçırıldığı, hayatını kaybettiği ya da yerine dublör getirildiği öne sürülüyor. İddiaların hiçbiri doğrulanmış değil.
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Brezilya Hindistan'ı 4-0 yendi.
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Ölüm ve dublör iddiası eylülde başladı.
Uzaylı kaçırma hikâyesi bir medyumdan geldi.
Vinicius'un Hindistan performansını izledikten sonra sizin de kafanız karışabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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