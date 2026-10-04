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Hindistan Maçında Vinicius Gündemde: Uzaylı ve Dublör İddiaları Yeniden Alevlendi

Hindistan Maçında Vinicius Gündemde: Uzaylı ve Dublör İddiaları Yeniden Alevlendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 19:32
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Brezilya'nın Hindistan'ı 4-0 yendiği maçla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Maçın ardından paylaşılan görüntüler tartışma yarattı, haftalardır dolaşan komplo teorileri de yeniden konuşulmaya başladı. Bu teorilerde Vinicius'un uzaylılar tarafından kaçırıldığı, hayatını kaybettiği ya da yerine dublör getirildiği öne sürülüyor. İddiaların hiçbiri doğrulanmış değil.

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Brezilya Hindistan'ı 4-0 yendi.

Brezilya Hindistan'ı 4-0 yendi.

Kolkata'daki Salt Lake Stadyumu'nda oynanan ve iki ülkenin ilk karşılaşması olan maçı Brezilya 4-0 kazandı. Vinicius ilk 11'de başladı, devre arasında oyundan alındı. Yerine giren Samuel Lino iki gol attı, diğer goller Estêvão ve Pedro'dan geldi. Haber TR'ye göre Vinicius'un hareketleri ve oyun tarzı sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

Ölüm ve dublör iddiası eylülde başladı.

Ölüm ve dublör iddiası eylülde başladı.

Teori eylülde Brezilya forumlarında ve TikTok hesaplarında ortaya çıktı. Real Madrid formasıyla görülen uyluk dövmelerinin milli takım kampı görüntülerinde olmadığını öne sürenler, yüz hatlarındaki değişimi de başka biri olduğunun kanıtı olarak gösterdi. Brezilyalı @BlackBondPtv hesabı ise CIA, Rothschild'ler ve elitlerin Vinicius'u Dünya Kupası'ndan sonra öldürüp yerine dublör getirdiğini iddia etti. Real Madrid ve oyuncunun yakın çevresi bu iddialara yanıt vermedi.

Uzaylı kaçırma hikâyesi bir medyumdan geldi.

Uzaylı kaçırma hikâyesi bir medyumdan geldi.

Teoriye uzaylıları katan isim Brezilyalı medyum Vo Bahiana oldu. Bahiana, videolarında Dünya Kupası sırasında sürüngen uzaylıların Vinicius ve Neymar başta olmak üzere futbolcuları kaçırdığını rüyasında gördüğünü anlattı. Teorinin bu kadar ilgi görmesinde Vinicius'un Real Madrid'de sezona 8 maçta yalnızca 1 golle başlamasının etkili olduğu düşünülüyor. Goal ise iddiaları cevap vermeye değmeyecek dijital saçmalık olarak niteledi.

Vinicius'un Hindistan performansını izledikten sonra sizin de kafanız karışabilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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