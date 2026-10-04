Hindistan Maçında Vinicius Gündemde: Uzaylı ve Dublör İddiaları Yeniden Alevlendi

Teori eylülde Brezilya forumlarında ve TikTok hesaplarında ortaya çıktı. Real Madrid formasıyla görülen uyluk dövmelerinin milli takım kampı görüntülerinde olmadığını öne sürenler, yüz hatlarındaki değişimi de başka biri olduğunun kanıtı olarak gösterdi. Brezilyalı @BlackBondPtv hesabı ise CIA, Rothschild'ler ve elitlerin Vinicius'u Dünya Kupası'ndan sonra öldürüp yerine dublör getirdiğini iddia etti. Real Madrid ve oyuncunun yakın çevresi bu iddialara yanıt vermedi.