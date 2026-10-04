Beşiktaş'ta Serdal Adalı Tek Aday Olarak Yeniden Başkan Seçildi: 3 Bin 815 Oy Aldı

2024 yılında Hasan Arat'ın istifasının ardından yapılan olağanüstü kongreyi kazanarak ilk kez başkan olan Adalı, Mayıs 2025'teki olağan kongrede de güven tazelemişti. Bu seçimle birlikte kulüpteki 3. başkanlık dönemini yaşayacak. Bir sonraki olağan seçim Mayıs 2028'de yapılacak ve Adalı o tarihe kadar başkanlığı üstlenecek.