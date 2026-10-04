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Beşiktaş'ta Serdal Adalı Tek Aday Olarak Yeniden Başkan Seçildi: 3 Bin 815 Oy Aldı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Tek Aday Olarak Yeniden Başkan Seçildi: 3 Bin 815 Oy Aldı

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 19:23
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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaklaşık 8 saat süren seçimin sonucu belli oldu. Yönetim kurulu listesinde de dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

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Tek aday Adalı 3 bin 815 oy aldı.

Tek aday Adalı 3 bin 815 oy aldı.

Sabah 10.40'ta başlayıp saat 17.00'de sona eren seçimde oy kullanma hakkına sahip 39 bin 500 üyeden 3 bin 910 genel kurul üyesi katılım gösterdi. Toplam 20 sandıkta tek aday olan Serdal Adalı 3 bin 815 oy aldı. Seçimde 37 oy geçersiz sayılırken 58 oy boş çıktı.

Adalı üçüncü başkanlık dönemine başlıyor.

Adalı üçüncü başkanlık dönemine başlıyor.

2024 yılında Hasan Arat'ın istifasının ardından yapılan olağanüstü kongreyi kazanarak ilk kez başkan olan Adalı, Mayıs 2025'teki olağan kongrede de güven tazelemişti. Bu seçimle birlikte kulüpteki 3. başkanlık dönemini yaşayacak. Bir sonraki olağan seçim Mayıs 2028'de yapılacak ve Adalı o tarihe kadar başkanlığı üstlenecek.

Yönetim kurulunda 8 isim değişti.

Yönetim kurulunda 8 isim değişti.

Seçimin ardından mevcut yönetim kurulundan Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Çağatay Abraş, Zahide Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç yeni listede yer almadı. Adalı'nın yeni listesinde asil üyeler olarak Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre bulunuyor. Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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