Beşiktaş'ta Serdal Adalı Tek Aday Olarak Yeniden Başkan Seçildi: 3 Bin 815 Oy Aldı
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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaklaşık 8 saat süren seçimin sonucu belli oldu. Yönetim kurulu listesinde de dikkat çeken değişiklikler yaşandı.
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Tek aday Adalı 3 bin 815 oy aldı.
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Adalı üçüncü başkanlık dönemine başlıyor.
Yönetim kurulunda 8 isim değişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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