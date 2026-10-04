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İsmail Kartal Azerbaycan Basınına Konuştu: "Arda Güler'i A Takımda İlk Ben Oynattım"

İsmail Kartal Azerbaycan Basınına Konuştu: "Arda Güler'i A Takımda İlk Ben Oynattım"

Fenerbahçe arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 18:54
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Turan Tovuz'u 2-0 yendikleri hazırlık maçının ardından Azerbaycan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kartal'ın konuşması yalnızca sahadaki sonuçla sınırlı kalmadı. Tecrübeli teknik adam, hem geçmişe hem Şampiyonlar Ligi'ne dair ilginç ayrıntılar paylaştı. Konuşmanın sonunda sıra Real Madrid'deki milli yıldıza geldi.

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Bakü'deki ilgi Fenerbahçe'yi etkiledi.

Bakü'deki ilgi Fenerbahçe'yi etkiledi.

Bakü'de karşılaştıkları yoğun ilgiden dolayı Azerbaycan halkına teşekkür eden Kartal, kendilerine gösterilen sevginin büyük anlam taşıdığını belirtti. Kartal, 'Bu, insanların bize duyduğu sevgi ve saygıyı temsil ediyor. Bizi burada görmek onları çok mutlu ediyor. Otele vardığımızda büyük bir saygı gördük. İnsanların bize gösterdiği sevgi bizi çok mutlu etti. Onlara çok minnettarız. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar.' dedi.

Azerbaycan'dan teklif almıştı.

Azerbaycan'dan teklif almıştı.

Tecrübeli teknik adam, geçmişte Azerbaycan'dan teknik direktörlük teklifi aldığını da açıkladı. Kartal, '3-4 yıl önce Azerbaycan'dan menajerler aracılığıyla benzer bir teklif gelmişti. O zaman işler yolunda gitmemişti. Ama futbol böyle işte.' dedi. Kartal, o dönem gerçekleşmeyen görüşmenin ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Arda Güler'i ilk oynatan isim.

Arda Güler'i ilk oynatan isim.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler hakkında da konuşan Kartal, milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüpteki gelişimine dikkat çekti. Kartal, 'Arda Güler bizden yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Onu Fenerbahçe A Takımı'nda ilk ben oynatmıştım.' dedi.

O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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