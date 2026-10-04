İsmail Kartal Azerbaycan Basınına Konuştu: "Arda Güler'i A Takımda İlk Ben Oynattım"

Bakü'de karşılaştıkları yoğun ilgiden dolayı Azerbaycan halkına teşekkür eden Kartal, kendilerine gösterilen sevginin büyük anlam taşıdığını belirtti. Kartal, 'Bu, insanların bize duyduğu sevgi ve saygıyı temsil ediyor. Bizi burada görmek onları çok mutlu ediyor. Otele vardığımızda büyük bir saygı gördük. İnsanların bize gösterdiği sevgi bizi çok mutlu etti. Onlara çok minnettarız. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar.' dedi.