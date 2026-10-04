İsmail Kartal Azerbaycan Basınına Konuştu: "Arda Güler'i A Takımda İlk Ben Oynattım"
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Turan Tovuz'u 2-0 yendikleri hazırlık maçının ardından Azerbaycan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kartal'ın konuşması yalnızca sahadaki sonuçla sınırlı kalmadı. Tecrübeli teknik adam, hem geçmişe hem Şampiyonlar Ligi'ne dair ilginç ayrıntılar paylaştı. Konuşmanın sonunda sıra Real Madrid'deki milli yıldıza geldi.
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Bakü'deki ilgi Fenerbahçe'yi etkiledi.
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Azerbaycan'dan teklif almıştı.
Arda Güler'i ilk oynatan isim.
O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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