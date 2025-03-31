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Volkan Konak'ın Sahnedeki Ani Ölümüne Kardiyolog Yorumu

Volkan Konak'ın Sahnedeki Ani Ölümüne Kardiyolog Yorumu

Volkan Konak
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.03.2025 - 21:51

Volkan Konak Kıbrıs'ta sahne alırken fenalaşıp 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kalp krizi geçirdiği düşünülen ve dakikalarca kalp masajı yapılan Volkan Konak'ın yaşadıklarına Ekol TV'ye konuşan kardiyologtan yorum geldi.

KAYNAK: Ekol TV

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti.

58 yaşındaki sanatçı, şarkı söylerken sahnede aniden yere yığıldı ve kendisine dakikalarca kalp masajı yapıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, acı haberi şu sözlerle verdi:

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

Ekol TV'ye konuşan Dr. Mehti Onaç, Volkan Konak'ın ani ölümüne şu yorumu yaptı:

Ekol TV'ye konuşan Dr. Mehti Onaç, Volkan Konak'ın ani ölümüne şu yorumu yaptı:

'Aslında Volkan Konak'ın kalp krizinden mi vefat etti onu bilmiyoruz. Otopsi sonuçlanmadan bunu bilemeyiz. Ani kalp ölümü dediğimiz bir şey var. Bu daha çok kalbin elektriksel hattının ani bir şekilde bozulması sonrası kalbin pompalama bozukluğu ve vücuda kan pompalayamaması sonucunda beyine az kan gitmesi ve bununla beraber bilinç kaybı, sonrasında nefes darlığı ve nefes durması, sonrasında kalp ölümüne kadar gidebilecek bir süreçle karşı karşıyayız maalesef. 

Kapalı ortamlarda, özellikle sisli, gürültülü ortamlarda ve yorgunluk ve stresin de tetiklediği bazı durumlar kalbin iş yükünü arttırarak ritim bozukluğu dediğimiz ölümcül ritim bozukluğuna sebebiyet vererek kalp durmasına, ani kalp ölümüne sebebiyet verebilir, maalesef. 

Volkan Konak'ın da böyle bir sebepten ötürü kalbinin durduğunu düşünmekteyiz. Böyle durumlarda belirti vermeyebiliyor maalesef. Ki Volkan Konak'ta da aynı durum oldu. Herhangi bir belirti yoktu. Öncesinden bir şarkı söylüyordu. Sonra ani bir şekilde bilincini kaybetti. Sonrasında maalesef kalp ölümü gerçekleşti.'

İşte o video:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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