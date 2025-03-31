Volkan Konak'ın Sahnedeki Ani Ölümüne Kardiyolog Yorumu
Volkan Konak'ın Sahnedeki Ani Ölümüne Kardiyolog Yorumu
Volkan Konak Kıbrıs'ta sahne alırken fenalaşıp 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kalp krizi geçirdiği düşünülen ve dakikalarca kalp masajı yapılan Volkan Konak'ın yaşadıklarına Ekol TV'ye konuşan kardiyologtan yorum geldi.
KAYNAK: Ekol TV
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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti.
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Ekol TV'ye konuşan Dr. Mehti Onaç, Volkan Konak'ın ani ölümüne şu yorumu yaptı:
İşte o video:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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