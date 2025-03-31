Volkan Konak'ın Sahnedeki Ani Ölümüne Kardiyolog Yorumu

'Aslında Volkan Konak'ın kalp krizinden mi vefat etti onu bilmiyoruz. Otopsi sonuçlanmadan bunu bilemeyiz. Ani kalp ölümü dediğimiz bir şey var. Bu daha çok kalbin elektriksel hattının ani bir şekilde bozulması sonrası kalbin pompalama bozukluğu ve vücuda kan pompalayamaması sonucunda beyine az kan gitmesi ve bununla beraber bilinç kaybı, sonrasında nefes darlığı ve nefes durması, sonrasında kalp ölümüne kadar gidebilecek bir süreçle karşı karşıyayız maalesef.

Kapalı ortamlarda, özellikle sisli, gürültülü ortamlarda ve yorgunluk ve stresin de tetiklediği bazı durumlar kalbin iş yükünü arttırarak ritim bozukluğu dediğimiz ölümcül ritim bozukluğuna sebebiyet vererek kalp durmasına, ani kalp ölümüne sebebiyet verebilir, maalesef.

Volkan Konak'ın da böyle bir sebepten ötürü kalbinin durduğunu düşünmekteyiz. Böyle durumlarda belirti vermeyebiliyor maalesef. Ki Volkan Konak'ta da aynı durum oldu. Herhangi bir belirti yoktu. Öncesinden bir şarkı söylüyordu. Sonra ani bir şekilde bilincini kaybetti. Sonrasında maalesef kalp ölümü gerçekleşti.'