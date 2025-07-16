En İyi Büyükçekmece Kahvaltı Mekanları! Büyükçekmece'de En Lezzetli Kahvaltıların Adresi
Güne enfes bir başlangıç yapmak isteyenlerin hayatında kahvaltının yeri bir başkadır. Kimileri geleneksel lezzetleri arar sofrasında, kimileri ise bir bardak kahve eşliğinde atıştırmayı sever. Muhlamadan pişiye, gözlemeden menemene sofraların en renkli hali olan kahvaltı keyfi için Büyükçekmece'de aradığınız adresi biliyoruz.
Özellikle pazar kahvaltıları için özenle hazırlananlardansanız, sizin için Büyükçekmece Sahil'den başlayıp en güzel kahvaltı mekanlarını derledik. Demli bir çayla enfes bir başlangıç için Büyükçekmece kahvaltı mekanları arasından tercihinizi yapın!
İşte, Büyükçekmece'nin en iyi kahvaltıcıları
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1. Batı Garden
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2. Yemen Kahvesi Büyükçekmece
3. Bella Costa Cafe & Restorant
4. The Hunger Kıyı İstanbul
5. Trabzon Yöre Evi
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6. Antik Lounge Restaurant
7. Geppetto
8. Diyarbakır Yöre Evi
9. Lax Cafe Lounge
10. Kahve Diyarı Mimaroba Kafe
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11. Festival Cafe
12. Aqua Blue Cafe
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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