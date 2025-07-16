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En İyi Büyükçekmece Kahvaltı Mekanları! Büyükçekmece'de En Lezzetli Kahvaltıların Adresi

En İyi Büyükçekmece Kahvaltı Mekanları! Büyükçekmece'de En Lezzetli Kahvaltıların Adresi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.07.2025 - 20:47

Güne enfes bir başlangıç yapmak isteyenlerin hayatında kahvaltının yeri bir başkadır. Kimileri geleneksel lezzetleri arar sofrasında, kimileri ise bir bardak kahve eşliğinde atıştırmayı sever. Muhlamadan pişiye, gözlemeden menemene sofraların en renkli hali olan kahvaltı keyfi için Büyükçekmece'de aradığınız adresi biliyoruz. 

Özellikle pazar kahvaltıları için özenle hazırlananlardansanız, sizin için Büyükçekmece Sahil'den başlayıp en güzel kahvaltı mekanlarını derledik. Demli bir çayla enfes bir başlangıç için Büyükçekmece kahvaltı mekanları arasından tercihinizi yapın! 

İşte, Büyükçekmece'nin en iyi kahvaltıcıları

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1. Batı Garden

1. Batı Garden

Haftanın 7 günü sabah 9'da açılan Batı Garden, Büyükçekmece'nin en güzel manzaralarından birinde taze ürünlerle hazırlanmış enfes bir kahvaltı deneyimi vadediyor.

Adres: Batı Garden, Mimaroba, Yaprak Sk., 34535 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram: @bati.garden

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2. Yemen Kahvesi Büyükçekmece

2. Yemen Kahvesi Büyükçekmece

'Kahvaltı keyfi uzun sürsün, kahveler Yemen'den gelsin diyorsanız?' Yemen Kahvesi tam size göre. Pazar sabahına bol çeşitli ve lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. 

Adres: Fatih, Kordonboyu Cd. 32H, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram@yemenkahvesibuyukcekmece

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3. Bella Costa Cafe & Restorant

3. Bella Costa Cafe & Restorant

Mimaroba Sahilinin eşsiz deniz manzarasının eşlik ettiği serpme kahvaltılar için ailenizle Bella Costa Cafe & Restorant'ı tercih edebilirsiniz. 

Adres: Mimaroba Mah., Ünlüsoy Cad./Akkuzu Sok A4/1, 34535 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram@bellacostacafe

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4. The Hunger Kıyı İstanbul

4. The Hunger Kıyı İstanbul

2012 yılında ilk kez İstanbul'da konuklarına kapılarını açan The Hunger, şehrin lezzet durakları arasında yerini alıyor. Büyükçekmece'deki adresi de manzarası ve menüsüyle kahvaltı severlerin tercihi oluyor.   

Adres: Fatih, 2. Kordon Boyu Caddesi No:4E, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram@thehunger

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5. Trabzon Yöre Evi

5. Trabzon Yöre Evi

Muhlama olmadan kahvaltı olmaz diyenlerin, Büyükçekmece'deki adresi Trabzon Yöre Evi! Yöresel tatlarla sıcak ve samimi bir atmosferde güne başlamak isterseniz, menüde taptaze gözleme ve menemen de var. 

Adres: Dizdariye Mah. Hediye Sok, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü No:11, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram@trabzonyoreevi

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6. Antik Lounge Restaurant

6. Antik Lounge Restaurant

Büyükçekmece sahilinde denize karşı kahvaltı etmek isteyenlere Kordonboyu'nda zengin bir menü sunuyor Antik Lounge Restaurant! Burada pişiden sigara böreğine damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz sofranızı. 

Adres: Albatros Mevki, Atatürk, Kordonboyu Cd. No:1, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram@antiklounge

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7. Geppetto

7. Geppetto

Büyükçekmece Sahilde kahvaltı etmek isterseniz, Geppetto aradığınız adres olabilir. Serpme kahvaltıyla güne başlamak isteyenler için menüsünde yok yok! 

Adres: Atatürk Mahallesi Kordonboyu Caddesi Zeki Müren Sokak No: 107/A, Istanbul, Turkey 34500

Instagram@geppetto.tr

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8. Diyarbakır Yöre Evi

8. Diyarbakır Yöre Evi

Kültürpark'ın içerisinde yer alan soba başı bu sıcak mekan, yöresel lezzetlerin ve geleneksel kahvaltının adresi.   

Adres: Diyarbakır Yöre Evi, Dizdariye, Hediye Sok NO:15/1, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram@diyarbakr_yore_evi

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9. Lax Cafe Lounge

9. Lax Cafe Lounge

Büyükçekmece Kordonboyu Sahili Belediye Sosyal Tesislerinin 2. Katında yer alan Lax Cafe Lounge'ta haftanın 7 günü, üstelik günün her saati kahvaltı bir başka! 

Adres: Fatih, Kordonboyu Cd. No:32 D:H, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram@laxcafelounge

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10. Kahve Diyarı Mimaroba Kafe

10. Kahve Diyarı Mimaroba Kafe

48 ilde 120'den fazla şubesi ile Türkiye'nin pek çok yerinde konuklarını ağırlayan Kahve Diyarı, Mimaroba şubesinde enfes bir kahvaltı sizi bekliyor. 

Adres: Ekinoba, 187. Sk., 34535 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram@kahvediyariofficial

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11. Festival Cafe

11. Festival Cafe

2004 yılından beri Büyükçekmece Sahil'de konuklarını ağırlayan Festival Cafe'de ister kendi kahvaltınızı oluşturun ister serpme kahvaltı çeşitleriyle ziyafete başlayın. Menüdeki omlet çeşitlerini de görmeyi unutmayın. 

Adres: Atatürk, No:78, Kordonboyu Cd., 34500 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram@festival_cafe

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12. Aqua Blue Cafe

12. Aqua Blue Cafe

İster sobanın başında camekanlı kış köşesinde, ister deniz kokusu eşliğinde yaz aylarında enfes bir kahvaltı Aqua Blue Cafe'de sizi bekliyor.   

Adres: Pınartepe Mahallesi Kirazlı Cd. NO:18 Büyükçekmece/İstanbul

Instagram@aquablue.cafe

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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