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En İyi Tuzla Kahvaltı Mekanları! Tuzla'da Huzurlu Bir Güne Başlamanın En Lezzetli Hali

En İyi Tuzla Kahvaltı Mekanları! Tuzla'da Huzurlu Bir Güne Başlamanın En Lezzetli Hali

Tuzla
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 00:44

Şüphesiz ki günün en güzel öğünüdür kahvaltı! Üstelik sofradaki her şey kişiye özeldir aslında... Kimi beyaz peynir ister kimi tulum, kimi ise mıhlama olmadan kahvaltı sofrasına oturmaz. Yumurtadan peynire, zeytinden reçele, çaydan portakal soyuna herkesin seçimi damak tadına hastır. Belki de bu çeşitlilik özel kılar kahvaltıyı. 

Siz de kahvaltı sofrasını özenle hazırlayanlardansanız, Tuzla kahvaltı mekanlarını görmelisiniz. Alıştığınız lezzetlerden serpme kahvaltıya; soğanlı mı, yoksa soğansız mı tartışmasıyla enfes memenene güne başlamanın en leziz yolu Tuzla kahvaltı mekanları arasında sizi bekliyor. 

İşte, Tuzla'nın en iyi kahvaltıcıları

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Tuzla Yat Kulübü

Tuzla Yat Kulübü

Deniz kenarında, sakin ve huzurlu bir sabaha başlayacaksınız. Çeşidin bol olduğu bu lezzet dolu kahvaltı doğanın huzuruyla özellikle hafta sonu enerjinizi de yerine getirecek. 

Adres: Postane Mah. Caferbey Sok. No:12 Mercan, Tuzla/ İstanbul

Instagram: @tuzlayatkulubu2014

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Melemenci Cumhur

Melemenci Cumhur

Kahvaltı denilence aklına hemen menemen gelenlerden misiniz? O zaman sizin için adres belli, çünkü Melemenci Cumhur'da günün her saati sınırsız çay eşliğinde menemen yiyebilirsiniz. 

Adres: Postahane Mah. Atatürk Cad. No:30, Tuzla/ İstanbul 34940

Instagram: @melemenci_cumhur

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Hogar İstanbul

Hogar İstanbul

Sabah 8'den gece 3'e kadar kahvaltı edebilirsiniz desek, ne derdiniz? Üstelik mıhlama peyniri Trabzon’dan geliyor, Kars kaşarı özel üretim ve kampanyayı yakalarsanız, bu aralar hafta içi kahve de ücretsiz. 

Adres: Postane, Cumhuriyet Cd. No:22/A, 34940 Tuzla/İstanbul

Instagram: @hogarofficial

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Kuğuköy

Kuğuköy

Doğanın içinde ve havuz başında köy kahvaltısına gidiyoruz... Kuğuköy'de ziyafete eşlik eden kuğularla şehrin gürültüsünden ve tüm stresten arınacaksınız.  

Adres: Siper Sokak, NO:1, Tepeören TUZLA/İSTANBUL

Instagram: @kugukoy

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Haraptar Cafe 1985

Haraptar Cafe 1985

Havuz manzarası eşliğinde, huzurlu güne başlayabilirsiniz. Haraptar Cafe'de serpme kahvaltının tadı ise damağınızda kalabilir. 

Adres: Şehitler Caddesi, Ulubay Sk., 34940 Tuzla/İstanbul

Instagram: @haraptarcafe

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Magic Akademi

Magic Akademi

Doyuru, lezzetli ve hesaplı bir kahvaltı ise aradığınız, Magic Akademi tam size göre. Üstelik sadece Tuzla'da değil Pendik ve Kartal'da da şubeleri var. 

Adres: Postane, Cumhuriyet Cd. No:16, 34940 Tuzla/İstanbul

Instagram: @magicakademii

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Veranda Tuzla Lounge

Veranda Tuzla Lounge

Deniz manzarası eşliğinde huzurlu, şık ve samimi sohbetlerin adresi, Veranda Tuzla Lounge! Şefin özel tarifleriyle güne başlarken kusursuz bir kahvaltı edeceksiniz. Bu bahçede deniz kokusu ve kahvaltı sizi bekliyor. 

Adres: Cami Mahallesi Balıkçılar Sokak .No: 14, Istanbul, Turkey

Instagram: @verandatuzlalounge

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Adriano Antik Kafe

Adriano Antik Kafe

Geçmişin izleriyle lezzetin buluştuğu adrestesiniz... Adriano Antique Kafe, yıllardır değişmeyen lezzetleriyle denize karşı keyifli bir kahvaltının adresi oluyor. 

Adres: Postane, Cafer Bey Sk. No:43, 34940 Tuzla/İstanbul

Instagram: @adrianoantiquecafeshop

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Happy Moon's Tuzla Marina

Happy Moon's Tuzla Marina

Kahvaltıda alıştığı lezzeti arayanlardansanız, Happy Moon's Tuzla Marina'da sizi bekliyor. Serpme kahvaltı, meyveli pankek, omlet ve yumurta çeşitleriye güne güzel başlayacaksınız. 

Adres: Viaport Marina Cami Mah. Şehitler Cad. No:17, 34940 Tuzla/İstanbul

Instagram: @happymoonscafe

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Sandžak Balkan Mutfağı

Sandžak Balkan Mutfağı

Sandžak Balkan Mutfağı, lezzetleri ve manzarasıyla 'Kahvaltı ve mutluluk arasındaki in çizgiyi' bilenleri davet ediyor!  

Adres: Viaport Marina Tuzla Cami Mah. Balıkçılar Sok. No:20 Tuzla, Istanbul, Turkey

Instagram: @sandzakbalkanmutfagi

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Dodomarin Balık Restaurant

Dodomarin Balık Restaurant

Deniz manzarasından öte, denizin üzerinde eşsiz bir sabaha başlayın! Dodo Marin'de kahvaltıyla güne başlamanın keyfini çıkarın. 

Adres: Postane, Çınarlı Sokağı No:54, 34940 Tuzla, Istanbul, Turkey

Instagram: @dodomarinbalik

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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