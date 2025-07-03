En İyi Tuzla Kahvaltı Mekanları! Tuzla'da Huzurlu Bir Güne Başlamanın En Lezzetli Hali
Şüphesiz ki günün en güzel öğünüdür kahvaltı! Üstelik sofradaki her şey kişiye özeldir aslında... Kimi beyaz peynir ister kimi tulum, kimi ise mıhlama olmadan kahvaltı sofrasına oturmaz. Yumurtadan peynire, zeytinden reçele, çaydan portakal soyuna herkesin seçimi damak tadına hastır. Belki de bu çeşitlilik özel kılar kahvaltıyı.
Siz de kahvaltı sofrasını özenle hazırlayanlardansanız, Tuzla kahvaltı mekanlarını görmelisiniz. Alıştığınız lezzetlerden serpme kahvaltıya; soğanlı mı, yoksa soğansız mı tartışmasıyla enfes memenene güne başlamanın en leziz yolu Tuzla kahvaltı mekanları arasında sizi bekliyor.
İşte, Tuzla'nın en iyi kahvaltıcıları
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Tuzla Yat Kulübü
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Melemenci Cumhur
Hogar İstanbul
Kuğuköy
Haraptar Cafe 1985
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Magic Akademi
Veranda Tuzla Lounge
Adriano Antik Kafe
Happy Moon's Tuzla Marina
Sandžak Balkan Mutfağı
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Dodomarin Balık Restaurant
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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