Fırtınanın Etkili Olacağı Şehirler Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftayla birlikte yurt genelinde etkisini gösterecek hava durumuna ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve sel riski öne çıkarken; Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu’da ise saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın ilk günü Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak şiddetlenmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Büyükşehirde Hava Durumu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın