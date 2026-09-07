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Fırtınanın Etkili Olacağı Şehirler Belli Oldu

Fırtınanın Etkili Olacağı Şehirler Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 17:31
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftayla birlikte yurt genelinde etkisini gösterecek hava durumuna ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve sel riski öne çıkarken; Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu’da ise saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

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Haftanın ilk günü Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak şiddetlenmesi bekleniyor.

Haftanın ilk günü Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak şiddetlenmesi bekleniyor.

Özellikle Rize il geneli, Artvin’in kuzeyi, Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların öğle ve akşam saatlerinde de gücünü koruyacağı bildirildi. Yetkililer; dere yataklarında su baskını, sel, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Yurdun güney ve batı kesimlerinde yağış beklenmezken sert rüzgarlar gündemi belirleyecek. Öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden esen rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyesine ulaşması öngörülüyor. Uzmanlar; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı uyarırken balkonlardaki eşyaların sabitlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Denizlerde ise Doğu Karadeniz’de fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

3 Büyükşehirde Hava Durumu

İstanbul: Pazartesi günü parçalı bulutlu ve 28°C. Sert rüzgarlar havaları serinletse de hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artacak.

Ankara: Haftaya az bulutlu ve 27°C ile başlayacak. Hafta boyunca yağış beklenmiyor.

İzmir: Pazartesi günü 35°C sıcaklıkla birlikte saatte 60 km'yi bulan kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Salı günü Doğu Karadeniz’e çekilen yağışlı sistem, Çarşamba gününden itibaren yurdu tamamen terk edecek. Hafta ortasından itibaren ülke genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olurken, Cuma günü termometrelerin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da 35-38°C bandına çıkarak kavurucu sıcakları geri getirmesi bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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