Fırtınanın Etkili Olacağı Şehirler Belli Oldu

Özellikle Rize il geneli, Artvin’in kuzeyi, Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların öğle ve akşam saatlerinde de gücünü koruyacağı bildirildi. Yetkililer; dere yataklarında su baskını, sel, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Yurdun güney ve batı kesimlerinde yağış beklenmezken sert rüzgarlar gündemi belirleyecek. Öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden esen rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyesine ulaşması öngörülüyor. Uzmanlar; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı uyarırken balkonlardaki eşyaların sabitlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Denizlerde ise Doğu Karadeniz’de fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.