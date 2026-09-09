Kan Basıncını Düşüren En Etkili Kuruyemiş Belli Oldu

Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, günlük atıştırmalık tercihlerinin kan basıncı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek, tansiyonu düşürmede en başarılı kuruyemişin Antep fıstığı olduğunu açıkladı.

Yemeklere çıtır bir lezzet katmasının ötesinde tam bir sağlık deposu olan Antep fıstığı; zengin potasyum, lif ve tekli doymamış yağ (MUFA) içeriğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 28 gramlık tuzsuz bir porsiyonunda 300 mg potasyum ve sadece 2 mg sodyum barındıran bu yeşil kuruyemiş, vücuttaki fazla tuzun atılmasını sağlayarak damar üzerindeki yükü hafifletiyor.