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Kan Basıncını Düşüren En Etkili Kuruyemiş Belli Oldu

Kan Basıncını Düşüren En Etkili Kuruyemiş Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 16:27
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Diyetisyenler, yüksek tansiyonla mücadelede en etkili kuruyemişin tuzsuz Antep fıstığı olduğunu açıkladı. Yüksek potasyum ve sağlıklı yağ içeriğiyle öne çıkan bu yeşil lezzet, damar sağlığını koruyarak kan basıncını dengeliyor.

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Kalp ve damar hastalıklarıyla mücadelede beslenme alışkanlıkları kritik rol oynuyor.

Kalp ve damar hastalıklarıyla mücadelede beslenme alışkanlıkları kritik rol oynuyor.

Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, günlük atıştırmalık tercihlerinin kan basıncı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek, tansiyonu düşürmede en başarılı kuruyemişin Antep fıstığı olduğunu açıkladı.

Yemeklere çıtır bir lezzet katmasının ötesinde tam bir sağlık deposu olan Antep fıstığı; zengin potasyum, lif ve tekli doymamış yağ (MUFA) içeriğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 28 gramlık tuzsuz bir porsiyonunda 300 mg potasyum ve sadece 2 mg sodyum barındıran bu yeşil kuruyemiş, vücuttaki fazla tuzun atılmasını sağlayarak damar üzerindeki yükü hafifletiyor.

Uzmanlar, Antep fıstığının kan basıncını düşürmedeki üç ana gücünü şöyle sıralıyor:

Uzmanlar, Antep fıstığının kan basıncını düşürmedeki üç ana gücünü şöyle sıralıyor:

  • Yüksek potasyum içeriği sayesinde böbreklerin fazla sodyumu atmasına yardım ediyor ve kan damarlarının gevşemesini sağlıyor.

  • İçerdiği sağlıklı tekli doymamış yağlar, kötü kolesterolü (LDL) düşürürken damar içi hücrelerin işlevini iyileştirerek kan akışını rahatlatıyor.

  • Zengin E vitamini, lutein ve polifenol içeriği sayesinde damar sertliğine yol açan kronik iltihaplanmayı engelliyor.

Uzmanlar, tuzsuz Antep fıstığının güçlü bir destekçi olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurguluyor. Sağlıklı bir kan basıncı için DASH diyeti gibi bitki ağırlıklı beslenme, haftalık 150 dakikalık egzersiz ve alkol-tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiği hatırlatılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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