Kan Basıncını Düşüren En Etkili Kuruyemiş Belli Oldu
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Diyetisyenler, yüksek tansiyonla mücadelede en etkili kuruyemişin tuzsuz Antep fıstığı olduğunu açıkladı. Yüksek potasyum ve sağlıklı yağ içeriğiyle öne çıkan bu yeşil lezzet, damar sağlığını koruyarak kan basıncını dengeliyor.
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Kalp ve damar hastalıklarıyla mücadelede beslenme alışkanlıkları kritik rol oynuyor.
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Uzmanlar, Antep fıstığının kan basıncını düşürmedeki üç ana gücünü şöyle sıralıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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