İngiltere Hırvatistan'ı Rijeka'da Dağıttı: Uluslar Ligi'nde 7-0'lık Tarihi Galibiyet
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UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti. Thomas Tuchel'in öğrencileri Rijeka'daki maçı ilk yarıda attığı dört golle koparırken, Hırvatistan tarihinin en ağır yenilgisini aldı. Bu sonuçla İngiltere 3 maçta 6 puana ulaştı.
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İngiltere, Rijeka'da Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.
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Kane, Bellingham, Gordon ve Saka ilk yarıda fileleri havalandırdı.
Anthony Gordon, son dört İngiltere maçının dördünde de gol attı.
Rijeka'daki maçı çocuklar izledi.
Hırvatistan, tarihinin en ağır yenilgisini yaşadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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