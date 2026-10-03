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İngiltere Hırvatistan'ı Rijeka'da Dağıttı: Uluslar Ligi'nde 7-0'lık Tarihi Galibiyet

İngiltere Hırvatistan'ı Rijeka'da Dağıttı: Uluslar Ligi'nde 7-0'lık Tarihi Galibiyet

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 22:01
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UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti. Thomas Tuchel'in öğrencileri Rijeka'daki maçı ilk yarıda attığı dört golle koparırken, Hırvatistan tarihinin en ağır yenilgisini aldı. Bu sonuçla İngiltere 3 maçta 6 puana ulaştı.

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İngiltere, Rijeka'da Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.

İngiltere, Rijeka'da Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.

İngiltere, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı Stadion HNK Rijeka'da 7-0 yendi. Harry Kane 8. dakikada skoru açtı ve Jude Bellingham'ın geriden gelen pasıyla bulduğu bu golün ardından mücadele tek yönlü bir hal aldı. İlk yarıda Kane, Bellingham, Anthony Gordon ve Bukayo Saka'nın golleri geldi. İkinci yarıda Kane ve Saka bir gol daha attı, Morgan Rogers da farkı yediye çıkardı. Bu sonuçla İngiltere 3 maçta 6 puana ulaştı ve A Ligi 3. Grup'ta bir maçı eksik olan İspanya ile eşitlendi.

Kane, Bellingham, Gordon ve Saka ilk yarıda fileleri havalandırdı.

Kane, Bellingham, Gordon ve Saka ilk yarıda fileleri havalandırdı.

Thomas Tuchel'in takımının dört hücumcusu da devre bitmeden fileleri havalandırdı. Bellingham on numara pozisyonunda rakibe nefes aldırmadı. Kane'e attığı pasla ilk golü hazırladı, ikinci golü de kendisi attı. Gordon ve Saka kanatlardan sürekli tehdit oluşturdu. Hırvatistan'ın yüksek tuttuğu savunma hattı bu hızın karşısında çaresiz kaldı. İngiliz basınına göre Tuchel'in vaat ettiği hızlı, becerikli ve acımasız İngiltere sahadaydı.

Anthony Gordon, son dört İngiltere maçının dördünde de gol attı.

Anthony Gordon, son dört İngiltere maçının dördünde de gol attı.

Maçın öne çıkan isimlerinden biri Anthony Gordon oldu. 25 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı başlayan serisini dört maça çıkardı. Forma giydiği yedi İngiltere maçında dört gol ve beş asist yaptı. Yazın Newcastle United'dan Barcelona'ya transfer olan Gordon, yeni takımında altı La Liga maçında dört asist yaptı. Dünya Kupası son 32 turunda yedek kulübesinde başlayan Gordon, Lewis Hall ve Bellingham'la kurduğu ikililerle de dikkat çekiyor.

Rijeka'daki maçı çocuklar izledi.

Rijeka'daki maçı çocuklar izledi.

UEFA'nın disiplin cezası nedeniyle maç seyircisiz oynanması gerekiyordu. Uzlaşmayla yaklaşık 6 bin çocuğa bilet verildi. İngiltere'ye ayrılan 100 bilet ise yirmi yılı aşkın süredir takımı takip eden en sadık taraftarlara dağıtıldı. Maç öncesi tribünde açılan 'It's not coming home' pankartı, ortamdaki en sert tepki oldu. Skor büyüdükçe bazı çocuklar yuhaladı, bazıları da stadyumdan erken ayrıldı.

Hırvatistan, tarihinin en ağır yenilgisini yaşadı.

Hırvatistan, tarihinin en ağır yenilgisini yaşadı.

Hırvatistan'ın savunması rakip koşularını takip edemedi ve adam paylaşımında zorlandı. Manchester City'li Mateo Kovacic, Pickford'u geçtikten sonra boş kaleye atamadı. Josip Stanisic'in kendi ceza sahasında yaptığı hatalı pas ise Saka'nın ikinci golüyle İngiltere'nin altıncı golünü getirdi. Hırvatistan bu sonuçla tarihinin en ağır yenilgisini aldı. Önceki rekor, 2018'de Uluslar Ligi'nde deplasmanda İspanya'ya yenildikleri 6-0'dı. Ayrıca Rijeka'da hiç resmi maç kaybetmemişlerdi. Hırvatistan Salı günü İspanya'ya da dört gol yemişti. İngiltere 10 isabetli şut çekti ve fırsat sayısı çift haneli skora yetecek kadardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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