İngiltere Hırvatistan'ı Rijeka'da Dağıttı: Uluslar Ligi'nde 7-0'lık Tarihi Galibiyet

Maçın öne çıkan isimlerinden biri Anthony Gordon oldu. 25 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı başlayan serisini dört maça çıkardı. Forma giydiği yedi İngiltere maçında dört gol ve beş asist yaptı. Yazın Newcastle United'dan Barcelona'ya transfer olan Gordon, yeni takımında altı La Liga maçında dört asist yaptı. Dünya Kupası son 32 turunda yedek kulübesinde başlayan Gordon, Lewis Hall ve Bellingham'la kurduğu ikililerle de dikkat çekiyor.